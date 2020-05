València suspèn definitivament les Falles pel coronavirus

L'Ajuntament de València i representants del món faller han decidit suspendre les Falles de 2020 a causa de la pandèmia de la Covid-19, i deixar les celebracions per 2021. Així ho ha comunicat l'alcalde, Joan Ribó, en roda de premsa aquest dimecres a la tarda al costat del president de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, després de reunir-se durant la tarda amb artistes fallers i representants de les comissions.Ribó ha anunciat un pla específic de suport a la festa, així com la proposta que les Falleres Majors de València 2020, Consuelo Llobell i Carla García, continuïn exercint el 2021. Les Falles se sumen a la suspensió d'altres festes de la Comunitat Valenciana, com la Magdalena de Castelló i les Fogueres d'Alacant, que es van decidir suspendre aquest dimarts.La crisi sanitària global desencadenada per la Covid-19 va provocar al març que s'ajornessin les Falles de València amb juliol com a data provisional. Les festes de Sant Josep només havien estat paralitzades anteriorment per conflictes bèl·lics i una taxa en el segle XIX.En concret, es van suspendre per estar al país immers en guerres, la de Cuba de 1896 i la Civil, i una més per motius econòmics, quan la pujada a 60 pessetes de l'impost municipal en 1886 pel muntatge al carrer va portar a les comissions , de manera individual, a no ocupar la via pública.