Fins quan puc tenir la roba estesa a fora? Torna la pluja a tot Catalunya

Demà els ruixats tornaran a caure arreu, localment intensos durant les hores centrals del dia i acompanyats de tempesta. En teniu tots els detalls a: https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/cuZamvnyFU — Meteocat (@meteocat) May 13, 2020

Torna la pluja. I amb força. A partir d'aquest dijous al matí, començaran a caure els primers ruixats a l'interior i sud del país, que s'aniran estenent al llarg de la tarda per la resta del territori. Ja a partir del migdia els ruixats seran localment intensos i en alguns punts aniran inclús acompanyats de tempesta, especialment a les comarques del centre i prelitoral.El pronòstic dels propers dies mostra que els núvols i les precipitacions s'apropiaran del cel. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per intensitat de precipitacions que afectarà especialment durant el matí de dijous a les terres de l'Ebre i, a partir de primera hora de la tarda, ja s'haurà traslladat al conjunt del país.Tal com mostra la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya , les pressions a la superfície de l'atmosfera provocaran precipitacions acompanyades de ràfegues de vent i tempestes amb boires al Pirineu.La previsió a mitjà termini tampoc fa net i continuarà la pluja un parell o tres de dies més. Això sí, de cara a diumenge, les precipitacions anirien quedant marginades a les zones de muntanya del nord del país.

