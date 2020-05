Xurros de piscina per mantenir la distància: la sorprenent mesura d'un bar a Alemanya

El sistema per mantenir la distància social a la terrassa al bar Rothe, a Alemanya, ha donat la volta al món. La imatge és insòlita: els clients han de posar-se un barret que té enganxats dos xurros de suro, habitualment utilitzats per nedar.A causa del volum d'aquest element, les persones no poden acostar-se entre elles. A més, tot i l'aparent incomoditat, no sembla que molesti la clientela, ja que es veuen totes les taules plenes.La fotografia ha estat compartida pel mateix bar a Facebook. El Rothe, establert a la localitat de Schwerin, en una de les zones en un punt més avançat de la desescalada a Alemanya. A la publicació, a més, hi posa "Avui així", pel que caldrà veure si seguiran innovant i si algun dels seus sistemes s'acaba instaurant.

