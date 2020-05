Identifiquen un nou tractament contra el càncer d'ovari a través de fàrmacs metabòlics

En l'article publicat es descriu que els tumors utilitzen el metabolisme oxidatiu per "alimentar" la maquinària necessària per reparar l'ADN i mantenir la supervivència del tumor. És a dir, que les cèl·lules tumorals tenen la capacitat d'adaptar el seu metabolisme.Gran part dels càncers d'ovari presenta mutacions en els gens BRCA1 i BRCA2, i es poden tractar amb inhibidors de la proteïna PARP, tot i així molts casos progressen i desenvolupen resistències.Segons el doctor Francesc Viñals, líder del projecte, el descobriment que posa de manifest l'estudi "obre noves vies per tractar els tumors amb mutacions als gens BRCA1/2, atacant el seu metabolisme", assegura.Per això, els investigadors proposen el fàrmac Metformina com a possible tractament, un "potent" inhibidor de la via metabòlica oxidativa que ha mostrat en models animals i cel·lulars la capacitat d'aturar el creixement tumoral a partir de la inhibició de la reparació de l'ADN.A més, asseguren que com que és un fàrmac aprovat per al tractament de la diabetis i a més presenta una bona tolerabilitat en els humans, l’aprovació pel seu ús contra aquests càncers "seria més ràpida i requeriria menys inversions".Han realitzat l'estudi investigadors del programa ProCURE de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), i la Universitat de Barcelona (UB).El d'ovari és un dels càncers amb la mortalitat més elevada: presenta una supervivència de només el 50% al cap de 5 anys del diagnòstic inicial i causa la mort anual d'unes 300 dones a Catalunya.Existeixen dones amb una alta probabilitat de desenvolupar aquest tipus de càncer a causa del fet que han heretat una mutació en el gens BRCA1 o BRCA2 o en altres gens de funcions similars. En conjunt, considerant casos esporàdics (sense antecedents) i familiars (amb mutacions heretades), al voltant de la meitat dels tumors d'ovari presenten alteracions de BRCA1/2.El 75% d'aquest tipus de càncer es detecta en fases avançades de la malaltia, ja que, per una banda, els símptomes que provoca sovint es confonen amb patologies benignes de l'abdomen, i per l'altra, encara no hi ha un programa de cribratge avançat.