Dels problemes tècnics a les estratègies per triar escola: el primer dia de preinscripció telemàtica

Problemes tècnics per a uns, normalitat i facilitats per a d'altres. La primera jornada de preinscripció escolar per via telemàtica ha arrencat amb una incidència a mig matí que ha durat poc més d'una hora i ha impedit a algunes famílies fer els tràmits per inscriure els fills. El Departament d'Educació ha enviat un missatge de "tranquil·litat", perquè encara hi ha dies fins al 22 de maig, quan s'acaba el termini per escollir escola. Els problemes no han afectat tothom per igual, tal com constaten diversos testimonis consultats per. Sobre la taula hi ha dubtes i incerteses per haver de triar escola sense haver pogut visitar presencialment totes les opcions incloses en les sol·licituds.Mariona Grau ha intentat fer el tràmit al matí sense èxit. "Ho hem intentat diverses vegades, però no hem pogut. No ens hem preocupat gaire perquè encara hi ha dies", explica. Educació admet que hi ha hagut problemes i que des del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) s'està treballant per aclarir què ha passat. "Processos telemàtics com aquest impliquen un flux molt elevat de gent a la xarxa i hi poden haver problemes", detallava al migdia Juanjo Falcó, director general d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa. A hores d'ara ja s'han rebut més de 22.000 sol·licituds per via telemàtica.Més enllà de problemes tècnics, la preinscripció d'enguany està marcada per la suspensió de les jornades de portes obertes dels últims dos mesos, cosa que ha impedit que algunes famílies puguin visitar totes les escoles candidates. En el cas de Mariona Grau no van poder conèixer cap centre abans de fer la preinscripció. Ella i el seu marit tenien intenció de visitar diverses escoles, però la crisi ho ha impedit. Tot i així, admet que ja tenien clar on volien portar el seu fill. "Nosaltres hem estat escolaritzats aquí [a Calella], teníem bon feed-back i contacte amb una escola i no haver-la pogut veure no ens ha afectat gaire a l'hora de decidir", explica.Però no tothom ho té tan clar, sobretot a les grans ciutats, on hi ha més oferta educativa. És el cas de Cris Faula, de Barcelona, que ha descartat fer la preinscripció avui i preveu esperar-se fins als últims dies. "Hem de fer una mica d'estratègia perquè hi ha més demanda que oferta", explica a. En el seu cas, només va poder visitar tres escoles de les que hi ha al barri i, com que no hi ha possibilitat de fer portes obertes, ha de recórrer a amics i contactes que coneguin el centre perquè expliquin com va i com funciona. "Aquesta tarda tenim una videotrucada perquè ens expliquin el projecte educatiu d'un dels centres que ens interessen", apunta.Una altra de les veus consultades ha pogut fer els tràmits aquest mateix matí sense cap problema. Marta Pérez s'hi ha posat d'hora, cap a les nou del matí, i ho ha pogut fer ràpidament. "No hem tingut cap problema. El procediment és molt fàcil i accessible per a tothom", relata. Ella ha demanat inscriure el seu fill a P3, a una escola de Vilanova i la Geltrú. Volien visitar-ne més, però com tantes altres famílies, no ho han pogut fer per culpa de la crisi sanitària. Tot i així, entre les que van poder veure, van trobar la que volien. "Hem tingut molta sort perquè vam anar a visitar aquesta escola i ens va agradar molt", detalla.La preinscripció continuarà durant els pròxims dies, previsiblement amb menys flux d'usuaris al web. El tràmit online es pot fer a qualsevol hora del dia, també en cap de setmana, i no es prioritzarà ningú pel fet d'haver-ho fet abans. Entre els dies 19 i 22 de maig es podran resoldre dubtes de manera presencial i caldrà demanar cita prèvia. Tot plegat, amb la vista posada en un nou curs amb moltes incògnites encara per definir.

