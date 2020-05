Mor als 27 anys el fill d'Ana Obregón, víctima d'un càncer

Álex Lequio, fill d'Ana Obregón, ha mort avui als 27 anys víctima d'un càncer, en un centre hospitalari de Barcelona. Així ho ha explicat la seva família a través d'un comunicat. Els seus pares han estat en tot moment amb el seu fill, que ha patit diverses complicacions amb la malaltia que no ha pogut superar.Lequio va contraure el càncer el 2018 després de patir "uns problemes d'esquena". En aquests dos anys, va poder superar la gran majoria de les problemàtiques de la malaltia però diverses recaigudes, l'última de fa unes setmanes, el van obligar a l'ingrés hospitalari.Obregón i Alessandro Lequio, els pares d'Álex, van dur el seu fill a centres mèdics de Nova York per a rebre tractament. Després va tornar a Espanya on va ser atès per metges de Pamplona i Barcelona. A la capital catalana és on havia ingressat aquesta última vegada i on ha acabat perdent la vida. L'actriu havia deixat la seva carrera professional fa dos anys per atendre el seu fill en el procés per superar la malaltia.

