La Fiscalia recorrerà la sortida de la presó de Forcadell

La Fiscalia de Lleida recorrerà la sortida de la presó de l'expresidenta del Parlament , Carme Forcadell, per reprendre el voluntariat i la cura de la seva mare. Ho farà quan li sigui possible ja que els terminis es troben actualment suspesos a causa de l'estat d'alarma pel coronavirus.És el ministeri públic lleidatà qui presentarà aquest recurs perquè el centre Mas d'Enric de Tarragona depèn del jutjat de Vigilància Penitenciària de Lleida. Podrà recórrer tant a l'Audiència com al Tribunal Suprem ja que, en la seva interlocutòria, el jutjat de Vigilància Penitenciària avalava el permís de Forcadell pel 100.2 i deixava en mans del Suprem l'última paraula sobre el seu règim penitenciari.El jutjat de Vigilància Penitenciària de Lleida va avalar aquest dimarts que Carme Forcadell pogués sortir de la presó per fer tasques de voluntariat i cuidar la seva mare a través de l'aplicació de l'article 100.2. Argumentava que l'expresidenta del Parlament de Catalunya ha acceptat "no només els fets, sinó l'error i l'equivocació en la via, mitjans i forma utilitzats per assolir l'objectiu de la independència de l'Estat de forma unilateral".El text de la interlocutòria afegia que Forcadell "reconeix el delicte sense desviacions, ha fet un anàlisi funcional i crític de la seva conducta delictiva" i "ha abandonat la vida política". Per això conclou que en el seu cas està "suficientment justificada una flexibilització del règim ordinari".Forcadell ha sortit aquest dimecres del centre penitenciari tarragoní per primer cop després de 61 dies de confinament a causa de la pandèmia per la covid-19. La fiscalia de Lleida, però, demanarà que se li revoqui aquest permís de 27 hores setmanals, concretament nou hores diàries durant tres dies a la setmana, per fer voluntariat i cuidar la seva mare. Forcadell compleix una condemna d'onze anys i mig de presó per sedició.

