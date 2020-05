Un conductor sense carnet intenta atropellar un grup d'esportistes a Reus

Segons informen fonts dels Mossos, l'home conduïa una furgoneta pel camí de la Pedrera del Coubi, que arrenca a l'avinguda del Comerç, molt a prop de la carretera del Castellvell. La furgoneta va entrar al camí a gran velocitat i va obligar un nombrós grup d'esportistes a apartar-se per evitar ser atropellats.El conductor va fer patinar el vehicle alhora que accelerava i frenava bruscament en diverses ocasions, moment en què va increpar i insultar la gent. Quan algunes persones li van recriminar la seva actitud, l'home va baixar del vehicle i s'hi va encarar visiblement alterat.Un dels esportistes era un mosso d'esquadra, que es trobava fora de servei, i li va demanar al conductor que deixés de posar en perill la seguretat de les persones. L'home en va fer cas omís i va tornar a pujar al vehicle per repetir les mateixes accions i amenaces verbals. Finalment va acabar detingut per l'agent i traslladat a dependències policials per una de les patrulles que van arribar al lloc.Un cop identificat es va comprovar que el detingut no havia obtingut mai el permís de conduir i també li constava una ordre de detenció emesa per un jutjat de Tarragona per un delicte de lesions. L'home, va passar aquest dimarts a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus, qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs.