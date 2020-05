Hisenda destapa un frau en la venda de gasoil modificat per evitar controls fiscals a vuit comunitats

Catalunya, Aragó, Galícia , Andalusia , Múrcia , Castella-la Manxa i Navarra )

Han resultat detingudes 43 persones , ordenant l'ingrés a presó de 10 d'elles, i van confiscar prop de 300.000 euros en efectiu , a més d'immobles, més d'un centenar de comptes bancaris , vehicles d'alta gamma i objectes de luxe.



L'Oficina Nacional d'Inspecció i Investigació de Duanes de l'Agència Tributària ( Onii ) va iniciar l'operació, anomenada ' Copèrnic ' , l'any 2018, sota la direcció del Jutjat d'Instrucció número 2 d'Oriola ( Alacant ) , si bé el cas es trasllada a l'Audiència Nacional, que continua la instrucció en l'actualitat , participant també la Fiscalia Anticorrupció.

L'Agència Tributària ha desarticulat una complexa organització de frau en el sector dels hidrocarburs, dirigida des d'Alacant i que operava en vuit comunitats autònomes (País Valencià,. Adquiria en diversos països de la Unió Europea gasoil d'automoció modificat lleugerament en la seva composició per evitar els controls fiscals comunitaris i hauria defraudat uns 11 milions d'euros, segons ha informat el Ministeri d'Hisenda.Aquest producte es venia finalment en diverses comunitats autònomes a través d'estacions de servei low cost, amb un doble benefici fiscal: l'impagament de l'Impost d'Hidrocarburs gràcies a l'adulteració del producte, i també el de l'IVA, no ingressant l'impost repercutit als seus clients, a partir d'una estructura empresarial que incloïa gran nombre de societats instrumentals i testaferros.La investigació s'estén a més de 100 persones de diversos països (Espanya, Polònia, Estònia, Bulgària, Romania, Lituània i Armènia), així com a 90 persones jurídiques espanyoles i d'altres estats membres de la UE (Estònia, República Txeca, Portugal, Bulgària, Àustria, Alemanya, Dinamarca, Malta i Lituània).