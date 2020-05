Brussel·les recomana obrir fronteres en tres fases per salvar el turisme

Brussel·les ha demanat reobrir fronteres a la Unió Europea en tres fases i en funció de la situació epidemiològica a cada país o regió. El full de ruta de la Comissió Europea per reactivar els moviments de persones i el turisme estableix una desescalada que vagi des d'una fase 0 actual amb restriccions generalitzades fins a una fase 2 d'aixecament total dels controls fronterers.A la fase 1 s'aixecaran les restriccions entre "regions, àrees i estats amb una situació epidemiològica positiva similar" i amb suficient capacitat sanitària i de control del virus. Es podran permetre viatges per motius professionals i personals, per exemple per visitar la família en un altre país, però també per fer turisme. Això, però, col·lisiona amb decisions com les que ha anunciat Espanya, segons la qual els viatgers que arribin hauran de fer una quarantena de 14 dies.Per poder passar de fase es tindrà en compte la situació epidemiològica a cada estat, les mesures contenció del virus i les "consideracions socials i econòmiques". La situació epidemiològica es determinarà per factors com la reducció sostinguda del nombre de noves infeccions o la ràtio de reproducció del virus, el nombre d'hospitalitzacions i de pacients a les UCI, així com la capacitat del sistema de salut i del país per fer tests i aïllar els contagiats.El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) s'encarregarà d'elaborar un llistat amb la situació epidemiològica de cada país que permeti comparar-los. Quedarà en mans dels estats decidir si aixequen o no les restriccions per viatjar i amb quins països de la UE.Per a la primera fase la CE recomana que els estats i regions en una situació positiva similar restableixin les connexions aèries no només amb els seus veïns sinó també amb aquells països en la mateixa fase epidemiològica. D'aquesta manera, Brussel·les creu que es podria salvar part de la temporada turística.A més, la CE deixa la porta oberta per permetre moviments entre països on el nivell epidemiològic no sigui igual. "En el cas que la situació epidemiològica sigui menys similar, es poden aplicar salvaguardes i mesures addicionals", apunta el text. Brussel·les recomana passar de fase de manera "flexible" i fent passos enrere si és necessari.Brussel·les exigeix que no es discriminin els viatges en funció de la nacionalitat. És a dir, quan un estat decideixi reobrir fronteres per a un altre estat de la UE s'ha d'aplicar a tots els ciutadans de la UE en aquell país. També reclama als governs europeus una bona coordinació a l'hora d'aixecar les restriccions.L'eurocomissari del Mercat Intern Thierry Breton ha defensat en la roda de premsa de presentació del full de ruta que cal tenir en compte les regions a l'hora de fer la desescalada de fronteres. "Recomanarem cada cop més fixar-se en les regions en lloc dels estats", ha reivindicat. Breton ha assegurat que les seves recomanacions s'aniran desplegant "lentament i de manera gradual".

