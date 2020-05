El turisme rural de l'Ebre espera amb candeletes el desconfinament de Barcelona

Els allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre viuen pendents del desconfinament definitiu i la recuperació de la plena mobilitat dels habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona i la resta del país per reprendre de forma efectiva la seva activitat.Tot i disposar d'autorització per obrir des del passat dilluns, amb la implantació de la fase 1 al territori, la immensa majoria d'establiments segueixen tancats. "No ens serveix de res fins que no obren arreu de Catalunya", manifesta el portaveu de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre), Juanjo Bel. Creuen, però, que el nou escenari que dibuixa la crisi del coronavirus podria afavorir el turisme de proximitat i contribuir a reactivar el sector."Fins que no obren Barcelona, per a nosaltres és en va tenir obert", insisteix Bel. Les perspectives de cara l'estiu a la zona del delta de l'Ebre i les planes interiors del Baix Ebre i el Montsià són "molt dolentes". Conscients que l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on prové majoritàriament la seva clientela, serà una de les últimes zones a completar el desconfinament, creuen que els retards podrien hipotecar en gran mesura l'activitat a l'estiu, el període que concentra bona part de l'activitat anual més enllà de festius puntuals. "Som pessimistes: pensem que no s'obrirà totalment fins juliol o l'agost", aventura.No creuen que la crisi obligui una part dels allotjaments a tancar les portes. Malgrat reconèixer que ho han passat malament, Bel recorda que són principalment negocis familiars i complementaris a altres activitats, com l'agrària. Això ha evitat mals majors. Ara, però, la gran esperança és que el procés de desconfinament pugui avançar de forma ràpida a tot el país i que la recuperació total de la mobilitat arribi al més aviat possible. Arribat aquest moment, Bel es mostra optimista creu que pot haver una "allau" de demandes". "Abans d'anar a un hotel, aniran a una casa rural", reflexiona.De fet, una part molt important de l'oferta d'allotjament rural de les Terres de l'Ebre és el lloguer de cases senceres i només en menor mesura per habitacions. Això limitaria de forma considerable la necessitat d'aplicar determinades restriccions o mesures de seguretat, atès que habitualment acullen famílies senceres o grups d'amics.D'altra banda, les restriccions que poden continuar existint durant mesos per viatjar a l'estranger i efectuar desplaçaments a llarga distància, així com els elevats costos, pot jugar també a favor del sector. "Crec que ens beneficiarem d'esta situació. Però el problema és quan: que la gent tinga capacitat econòmica per fer estes sortides i es desconfini totalment Catalunya. De cara la tardor sóc optimista i crec que serà molt bona per a nosaltres", aventura Bel.

El portaveu d'Aturebre, Juanjo Bel, accedint a la seva casa rural de Masdenverge. Foto: ACN

Més a l'interior, a la Terra Alta, la majoria d'allotjaments rurals, cases, hotels i càmpings tampoc preveuen obrir fins que s'implanti la fase 2, o més endavant, quan s'amplien els permisos de mobilitat entre regions sanitàries i províncies. Els restaurants també esperaran a obrir a la comarca, molts per falta de lloc dins i fora a les terrasses, altres perquè no en tenen i sobretot perquè limitar l'aforament a una tercera part, "no sortirà a compte" per al negoci. En canvi, les empreses d'aventura sí que preveuen començar a rebre clients en cas que tinguin reserves, sobretot en activitats com ciclisme i barranquisme."D'allotjaments obriran molt pocs perquè la normativa en quant a higiene també és molt estricta i no tothom tindrà a l'abast poder-la seguir", ha assenyalat Pilar Miró, presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. "S'ha de garantir un grau de descontaminació molt important. Per exemple, treure tota la decoració, fullets d'informació, els coixins. I quan els clients marxen la descontaminació ha de ser exhaustiva", ha exemplificat Miró. Caldrà netejar matalassos, cortines, tots els estris de cuina encara que no s'hagen utilitzat. "Això repercutirà en els costos de neteja que es triplicaran", ha apuntat la presidenta de l'associació terraltina. Les exigències es mantindran tot estiu i es preparen per fer tot el possible per complir-les.L'expectativa a la Terra Alta es bolca també en la reserva d'última hora i el turisme de proximitat. "La gent, a Catalunya, té moltes ganes de natura, de muntanya i de mar, i confiem que salvarem una part de l'estiu", ha apuntat Miró. El turisme estranger, en canvi, es frenarà. "Els que ens dediquem al turisme europeu ja estem tenint anul·lacions per falta de seguretat. Tenen por i no sabem com estaran les comunicacions aèries", ha apuntat Miró. Les limitacions de confinament que imposi cada país també afectaran.

