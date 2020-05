La UE defensa mantenir l'aforament màxim dels avions

La Comissió Europea no posa impediments a les aerolínies perquè puguin volar amb l'aforament màxim sense respectar les distàncies de seguretat entre passatgers. L'executiu europeu defensa que es pot volar amb "seguretat" sense deixar buit el seient del mig sempre que hi hagi altres mesures de protecció com l'ús de mascaretes, mesures d'higiene o reforç dels sistemes de ventilació.Per la seva banda, l'eurocomissària de Transport, Adina Vălean, ha assegurat que no veuen necessari recomanar el seient buit i ha destacat que el sector de l'aviació té "una àmplia capacitat" per posar mesures de seguretat. En aquest sentit, ha remarcat que els avions tenen sistemes de ventilació i que "el flux d'aire és vertical" i aconsellen l'ús de mascaretes i l'establiment de nous protocols per a l'embarcament i desembarcament dels passatgers.

