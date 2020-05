​Obren els primers hotels del Pallars amb treballadors com a principals clients

Pla general de l'Hotel Les Brases de Sort. Foto: ACN

Amb l' entrada a la fase 1 del desconfinament alguns hotels del Pallars han començat a obrir les portes als seus clients. És el cas de l'Hotel Les Brases de Sort, que aquesta setmana ja ha rebut els primers clients. Es tracta de treballadors de fora del Pallars que s'han hagut de desplaçar al territori per motius de feina. La gran majoria dels establiments hotelers pallaresos, no obstant, es mantenen tancats fins que no s’ampliï la mobilitat.David Escribà, propietari de l'establiment, ha explicat que aquests dies el telèfon de la recepció sona per fer reserves a darrera hora de treballadors o contràriament per anul·lar aquelles que s'havien fet dies enrere per visitar el Pallars. Escribà ha comentat que han intensificat els registres de neteja diaris i les distàncies de seguretat entre personal de l'hotel i clients.Les Brases s’ha hagut d'adaptar a la situació actual arran del coronavirus. Per exemple les cartes del restaurant, que ara ofereix a la terrassa, les ha habilitat amb un codi QR perquè els clients no hagin de manipular-les. També les ha posat en gran format perquè es puguin llegir fàcilment des de les taules de la terrassa.Un altre establiment que ha obert ja les seves portes és l’Hotel Vall d'Àneu, a Esterri d’Àneu. El seu és un cas diferent donat que ells ja reben treballadors, en aquest cas de companyies elèctriques, des del mes passat. Aquest establiment va demanar un permís especial per poder allotjar aquests treballadors que es trobaven al territori fent tasques essencials.Maria Teresa Sambola, gerent de l'Hotel Vall d'Àneu, ha explicat que ara, ja a la fase 1 del desconfinament, segueixen tenint reserves de treballadors. Pel que fa als clients turistes, la major part dels quals són de l'àrea metropolitana, no tenen autorització per sortir del seu entorn geogràfic i per tant les reserves d'aquest perfil són nul·les.Quant a les anul·lacions, Sambola ha comentat que no són "massives" i la gent espera a darrera hora per fer les cancel·lacions. Posa d'exemple que les reserves de juny, juliol i agost no s'han anul·lat, fet que evidència "les ganes" que té la gent d'anar de vacances al Pirineu, ha sentenciat.

