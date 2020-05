Què cal revisar del cotxe per evitar accidents després de mesos de confinament?

Després de setmanes de fort confinament, Catalunya va entrant progressivament a la fase 1 de la desescalada . L'escenari suposa una relaxació de les mesures de l'estat d'alarma i un pas més cap a la normalitat. De fet, són molts els ciutadans que ja poden desplaçar-se per anar a veure els seus éssers estimats, moure's a altres municipis de la seva regió, etc. Per fer-ho, una opció és utilitzar el vehicle privat. Tot i això, tal com apunta el comparador d'assegurances Acierto.com, els cotxes porten molt de temps aturats i cal extremar les precaucions.Posar a punt l'automòbil serà fonamental per evitar contratemps. Es tracta d'un dels principals factors que incideixen en la sinistralitat. És a dir, un correcte manteniment del nostre vehicle redueix el risc de patir una avaria o accident a la carretera. En el cas d'aquells que han estat aturats durant molt de temps, la qüestió encara pren més importància.La manca d'ús pot generar problemes als pneumàtics, la bateria, el motor, l'aire condicionat i el parabrisa, entre d'altres parts. Per desgràcia, el manteniment continua sent una de les assignatures pendents dels conductors. Segons les dades d'acierto.com, 2 de cada 5 conductors no realitzen les revisions estipulades pel fabricant (el 18% ignora quan ha de passar-la) i 1 de cada 4 no prepara el seu vehicle ni tan sols abans d'un viatge llarg.La investigació posa de manifest també per què actuem d'aquesta manera: mentre el 26,4% apunta a la falta de temps, un 19% argumenta que li resulta massa car. La resta al·lega altres raons.A aquesta falta de manteniment cal sumar-li el creixent envelliment dels cotxes que circulen actualment: l'edat mitjana es troba en els 12,4 anys. Però, en què hem de fixar-nos exactament després de tenir el cotxe molt temps aturat?Per començar, revisar els pneumàtics serà fonamental. Entre d'altres, comprovar la pressió i el dibuix, així com que no tinguin cap desgast irregular. Prop del 60% dels conductors espanyols no canvia els seus pneumàtics a temps (el 46,2% ho fa després de recórrer amb ells més de 50.000 quilòmetres i l'11,7% després de superar els 65.000). Els experts estableixen el límit en 40.000 quilòmetres. Circular amb els pneumàtics en mal estat incrementa el risc de patir una rebentada i un accident. Tampoc es pot oblidar la roda de recanvi.Un altre element clau per a la seguretat és comprovar que els llums funcionen correctament (inclosos els intermitents i antiboires). D'altra banda, revisar l'estat de les escombretes i el líquid del parabrisa serà senzill. Només cal mirar sota el capó. Allà podrem repassar el refrigerant, el líquid de frens i l'oli.També és fàcil examinar l'estat dels amortidors: per aconseguir-ho podem pressionar el capó cap avall i deixar anar. Si el cotxe oscil·la una vegada és que funcionen correctament, però si ho fa reiteradament potser s'han de canviar. Observar com reaccionen els frens serà, així mateix, bàsic (si grinyolen, s'allarga la frenada o es comporten de forma anormal).Pel que fa a la bateria, es tracta de la gran protagonista de l'assistència en carretera (és la responsable del 40% d'avisos). Comprova que no mostri símptomes d'esgotar-se, que no dona problemes en arrencar, que els llums no parpellegen... Altres elements que resulta convenient mirar són els filtres de l'aire condicionat (que estiguin nets), el combustible i la corretja de distribució.A l'hora de arrencar-lo, per acabar, ho farem amb prudència, ja que algunes peces internes poden haver-se vist afectades per l'aturada continuada de el vehicle. Si en girar la clau notem que té dificultats per arrencar, esperarem i ho intentarem reiteradament. No és recomanable que la clau estigui girada durant més de cinc segons.També és convenient mantenir el motor al ralentí durant cinc o deu minuts perquè totes les peces recobrin el seu moviment habitual i es distribueixin correctament els líquids.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor