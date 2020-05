El president del TSJC preveu un «quasi col·lapse» dels jutjats per culpa del coronavirus

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, preveu una situació de "quasi col·lapse" quan acabi el confinament, amb un increment important de qüestions que hauran de passar pels tribunals. Barrientos, en declaracions a Europa Press, ha defensat el funcionament "òptim" dels serveis mínims als jutjats catalans durant l'estat d'alarma i ha apuntat que en les últimes setmanes s'han notificat prop de 50.000, un 10% més del que és habitual. "Hi ha una maquinària funcionant", ha dit.Quan es reprengui l'activitat judicial habitual, això sí, els jutjats rebran moltes qüestions relacionades amb la pandèmia. Barrientos preveu que siguin centenars de milers, i per tant hi haurà d'haver "un augment progressiu de la plantilla sota estrictes mesures de seguretat". L'acumulació de causes afectarà a casa jutjat en funció de la situació prèvia a la pandèmia, i ha recordat que alguns tenien l'agenda plena fins d'aquí dos anys i altres treballaven amb marges de pocs mesos.Sigui com sigui, amb els judicis suspesos d'aquests dos últims mesos -entre els quals hi ha, per exemple, el de la mesa del Parlament i el de la sindicatura de l'1-O- s'omplirà el calendari durant tres o quatre mesos, perquè caldrà evitar que coincideixin diversos judicis per impedir aglomeracions a les sales d'espera dels jutjats. Aquest dimecres està previst que el Congrés convalidi un reial decret del govern espanyol per habilitar l'agost com a mes hàbil per a la justícia.En la línia del retorn a la normalitat, la sala de govern del TSJC ha aprovat aquest dimecres un cronograma de reactivació de l'activitat judicial, que comptarà amb les aportacions de les jutges de jutges d'arreu del territori.

