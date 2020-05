Barcelona i les regions metropolitanes es desconfinaran més tard que la resta del país

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assenyalat aquest dimecres que Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud encara hauran d'esperar per passar a la fase 1 del desconfinament. En una roda de premsa telemàtica al costat del secretari de Salut Pública, Joan Guix, Vergés, ha indicat que la capital catalana haurà de continuar en la fase 0, és a dir, amb totes les restriccions vigents. Hi ha parts del país, en tot cas, que sí que podran passar a la nova etapa i unir-se al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran . El desconfinament, per tant serà més lent a la capital i al seu entorn.Les zones que podrien passar a la fase 1, segons ha detallat la consellera, són les de Girona, la Catalunya Central i Lleida, sempre i quan ho atoritzi el govern espanyol, que és qui té l'última paraula sobre la qüestió. El Ministeri de Sanitat s'hauria de pronunciar divendres. Al costat de Barcelona, les regions metropolitanes del nord i del sud de la capital -on viuen el 66% dels catalans- també hauran d'esperar. "El desconfinament serà llarg", ha remarcat Vergés, que ha volgut insistir que els tests a residències han contribuït a empitjorar les dades de contagis al llarg dels últims dies.En el cas de la regió metropolitana nord, no passarà a fase 1 tot i estar considerada de risc baix. Segons ha argumentat Vergés, el fet que sigui la més poblada del país (1,9 milions d'habitants) i la seva capacitat assistencial compartida a Barcelona han estat claus en la decisió.La consellera ha evitat concretar quan es proposarà que Barcelona i les regions metropolitanes passin a fase 1, i ha assenyalat que la decisió es prendrà conjuntament amb l'Ajuntament de la capital catalana. Ha obert la porta, això sí, a fer diferències intermitges entre les regions i la ciutat. Aquesta dimecres a la tarda i demà al matí, Govern i Ajuntament de Barcelona es reuniran per explorar propostes per avançar en el desconfinament que no suposin entrar en fase 1.Salut està analitzant les dades de tot el país per saber les tendències de contagi, que van "a la baixa a tot arreu". Els pacients de coronavirus a les unitats de cures intensives ja suposen menys del 50% del total , a diferència del que va passar durant el pic, quan el percentatge era proper al 90%.Des de dilluns, el Camp de Tarragona , les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran ja s'han integrat a la fase 1, que permetr trobades al carrer o en domicilis particulars de fins a 10 persones i també l'obertura de terrasses al 50% de la seva capacitat pel que fa a bars i restaurants. El Govern va assenyalar ahir que calia seguir complint les restriccions i que, sobretot, es respectés l'horari de sortida de les persones grans Vergés ha demanat, en tot cas, reduir la mobilitat al màxim encara que es passi a la fase 1, perquè això és clau per evitar els contagis. La setmana passada, de fet, l'executiu va recomanar que ningú es mogués del propi municipi. Quan siguin les regions metropolitanes les que puguin moure's de fase, la consellera ha indicat que caldrà vigilar molt el trànsit de persones per no empitjorar els indicadors. "Hem de continuar respectant les mesures higièniques i el distanciament social", ha volgut recalcar Vergés, que ha volgut alertar que la desescalada continua sent "incerta".En la jornada de dimarts es va registrar un nou augment de morts a Catalunya , que va suposar tornar a superar lleugerament el centenar de defuncions diàries per coronavirus. Segons les dades de Salut, es van produir 103 noves víctimes al país. En el total, des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 11.351 morts en terres catalanes. Pel que fa als contagis en les últimes vint-i-quatre hores, Salut va notificar 379 positius de la Covid-19, elevant les xifres totals a 61.355.

