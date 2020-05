Problemes en les primeres hores de preinscripció escolar per via telemàtica

Aquest dimecres ha començat la preinscripció per al curs vinent i s'han detectat alguns problemes per la quantitat de gent que ha volgut fer el procés. Enguany, a causa de la crisi sanitària, la preinscripció escolar es fa per via telemàtica i només hi haurà quatre dies de consultes presencials. Juanjo Falcó, director general d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa, ha dit que és "habitual" que hi hagi algunes incidències per accedir al formulari en línia, però ha enviat un missatge de "tranquil·litat" a les famílies. "Tenen fins el dia 22 per fer la preinscripció", ha recordat a Onda Cero. Teniu tots els detalls en aquesta guia. Alguns usuaris, entre ells el cantant Manu Guix, han denunciat a través de Twitter que s'han trobat amb problemes tècnics per fer els tràmits de la preinscripció, perquè la web es bloquejava. El sistema ha caigut durant poc més d'una hora i els tècnics del CTTI estan mirant d'esbrinar què ha passat. A hores d'ara, la incidència ja s'ha resolt. "Processos telemàtics com aquest impliquen un flux molt elevat de gent a la xarxa i hi poden haver problemes", ha dit Falcó, que ha admès que el primer dia és quan s'acumulen més peticions. Tot i així, ha volgut deixar clar que la preinscripció online es pot fer a qualsevol hora del dia, també en cap de setmana, i no es prioritzarà ningú pel fet d'haver-la tramitat abans.Fins aquest migdia ja s'havien rebut 10.000 sol·licituds de preinscripció. El Departament d'Educació preveu, per tant, que la preinscripció telemàtica serà "la via principal" de la majoria de famílies, mentre que la presencial, que és del 19 a 22 de maig, serà "minoritària. Falcó ha recordat que qui vulgui resoldre dubtes de maner presencial haurà de demanar cita prèvia i ha insistit que el Departament ha habilitat "totes les mesures de seguretat necessàries".Ara com ara, el curs comenci el setembre, com és habitual. Tot i així, la comunitat educativa està a l'expectativa que es concretin algunes de les novetats necessàries que hi haurà de cara a la tornada a l'escola, principalment per mantenir la seguretat d'alumnes, professors i famílies. S'ha posat sobre la taula reduir les ràtios i ampliar els espais per mantenir la distància de seguretat. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, treballa perquè els centres puguin acollir "tot l'alumnat" i s'ampliï la plantilla de docents.Aquest dijous es reuneix el comissió sectorial d'Educació, convocada per la ministra Isabel Celaá, que ha d'abordar el marc sobre com es fa el desconfinament de les escoles, com pot ser el retorn al nou curs i què passarà finalment a l'estiu.

