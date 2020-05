Sense trànsit als laterals de la Gran Via i la Diagonal per garantir la distància entre vianants

L'Ajuntament de Barcelona talla des d'aquest dimecres el trànsit als laterals de la Gran Via i l'avinguda Diagonal. L'objectiu és garantir que els vianants disposin de prou espai per garantir la distància de seguretat que estableixen els protocols de prevenció contra el coronavirus.Segons ha informat l'Ajuntament, a la Gran Via es tallarà el cantó mar des de plaça Espanya fins a plaça Tetuan, mentre que a la Diagonal es tallarà el lateral mar des de Francesc Macià fins al passeig de Gràcia i el lateral muntanya de passeig de Gràcia fins a Marina.A més, diumenge comença l’ampliació de voreres de la Via Laietana i ja s’ha pacificat el primer tram de Consell de Cent, entre Urgell i passeig de Gràcia. També s’ha obert el carril bici de Pau Claris i es preveu que la setmana que ve ja estiguin habilitats els d’Indústria, Roger de Llúria i un tram de València.Aquestes actuacions de mobilitat s'emmarquen en la iniciativa municipal que pretén adaptar l'espai públic a 21 quilòmetres de nous carrils bici i 30.000 metres quadrats dedicats als vianants, i que l'Ajuntament preveu fer permanent

