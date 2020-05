Els restauradors pressionen el govern de Colau per aprovar l'ampliació de les terrasses

Pressió dels restauradors barcelonins al govern d'Ada Colau perquè l'Ajuntament aprovi el decret d'alcaldia que ha de servir per ratificar l'ampliació de les terrasses. La Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta i el Gremi de Restauració insten el consistori a "accelerar" el procés per rubricar un acord negociat amb el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni.Les tres entitats també consideren que Barcelona hauria de passar a la fase 1 el dia 18, dilluns que ve. Una fase en què els bars i restaurants podran obrir les terrasses al 50%. L'acord amb l'Ajuntament persegueix l'objectiu que es puguin oferir les mateixes taules que abans de l'epidèmia i per això és necessari més espai. Un acord que ha provocat crítiques de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), que s'ampliïn terrasses en les zones més turístiques.El pacte amb els restauradors també inclou una rebaixa del 75% en la taxa de terrasses des que acabi l'estat d'alarma fins al desembre. La CUP ha reclamat que la rebaixa de la taxa no s'apliqui a les grans cadenes. La rebaixa de taxes arriba després que el sector critiqués durament l'increment del 2020 qualifciant-lo d'"abusiu", mentre que l'Ajuntament el defensava per la necessitat de gravar la utilització de l'espai públic."Barcelona hauria de passar a la fase 1 el proper dilluns 18 de maig; si es vol que les ampliacions de terrasses arribin a temps, hem de culminar el procés de confecció del decret d’alcaldia, que s’ha de consensuar amb el sector, durant les properes hores”, demana Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració."L’anunci, ara fa just una setmana, ha generat moltes expectatives entre els restauradors, ha donat oxigen a empreses que s’estaven plantejant llançar la tovallola”, reconeix Núria Paricio, directora de Barcelona Oberta. “La terrassa ha esdevingut la taula de salvació del sector, almenys durant els primers estadis del procés de desescalada i durant l’estiu. Molts establiments que no tenien terrassa, ara la demanaran”, preveu.

