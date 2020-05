Com saber si estem teletreballant malament

Com poder saber si estem teletreballant malament? La resposta senzilla és vigilant si ens cenyim al nostre horari legal o convencionalment establert, i si no s'immiscueix en la vida personal i familiar del treballador. En temps de coronavirus però, tot resulta més difícil. Milers d'empreses han hagut d'adaptar-se ràpidament al teletreball sense una deguda preparació prèvia deixant pel camí ineficiències tecnològiques i organitzatives que acaben conduint al treballador a allargar el seu horari laboral cada dia al voltant de dues hores La professora d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Mar Sabadell, explica en declaracions aque el teletreball comporta "una sèrie d'efectes positius que socialment no es poden menysprear" i que la forma de treballar des de casa implementada durant les darreres setmanes, un "teletreball d'emergència obligat", ha provocat una sèrie de "desajustos" que han de servir per aprendre i evitar-los de cara al futur. "La feina no pot invadir la nostra vida privada, s'han de tenir i respectar uns horaris delimitats", assevera.Sabadell recalca que un teletreball " ben implementat " millora la mobilitat -ja que permet que les persones no s'hagin de desplaçar fins a la feina convertint-se en un model de treball més sostenible i ecològic-; fomenta el consum local i la pràctica d'hàbits saludables com fer descansos o esport que comporten un conjunt d'"avantatges" respecte al treball presencial. Altra cosa, reconeix, és que amb el teletreball "forçat" dels darrers dies, no resulti fàcil; i encara menys, si es considera l'escenari de confinament actual que, en molts casos, comporta haver de treballar amb els nens per casa sense anar a l'escola.Per la seva banda, la també professora d'Economia i Empresa de la UOC, Eva Rimbau, insisteix en què resulta clau entendre que aquest " teletreball de pandèmia " no és una forma correcta de teletreballar. Per aquest motiu, assenyala alguns dels errors que s'estan cometent aquests dies.Rimbau rebutja la concepció d'estar "sempre disponible". L'experta comenta que s'està generant la idea què el teletreball suposa estar sempre disponible i connectat, quelcom que resulta "estressant, improductiu, i que va en contra del dret a la desconnexió digital". "La gent ha d'entendre que el teletreball consisteix en realitat a què el treballador s'organitzi el temps com millor li convingui per entregar els resultats acordats en un període de temps" exposa mentre ressalta que els directius han d'oblidar-se d'intentar saber què fan en tot moment els seus treballadors i aprendre a donar-los autonomia dins d'unes referències clares.La professora també descarta la idea de seguir horaris extensos que no permetin descansar durant el dia o inclús durant els caps de setmana que ens permetin realitzar activitats més enllà del treball. En aquest sentit, Rimbau recorda la importància de fer petits descans durant la jornada laboral i moure's per fer estiraments que evitin problemes musculars associats al treball sedentari.

