Cuida't i cuida el medi ambient

El procés de desconfinament ha permès tornar a fer esport i passejar. Tanmateix, un element tan positiu i necessari com tornar a gaudir els espais naturals a l'entorn de pobles i ciutats es veu embrutat, literalment, per aquelles persones que hi llencen guants i mascaretes. Per quin motiu algú que vol evitar la propació del virus no té cap problema en convertir aquestes zones verdes en abocadors improvisats? Cuida't... però no deixis de cuidar el medi ambient.

