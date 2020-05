JxCat tanca la porta a fer eleccions: «La responsabilitat és no convocar-les»

Les eleccions portarien el Govern a una "paràlisi". Amb aquestes paraules Eduard Pujol, portaveu parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), ha tancat la porta a celebrar nous comicis a Catalunya en el curt termini. Així ho ha fet en una roda de premsa telemàtica en la qual ha indicat que l'executiu no es pot "distreure" de la crisi sanitària. "No és el moment de parlar d'eleccions, sinó de parlar de solucions", ha indicat. La pressió d'ERC i l'oposició per fixar el calendari , de moment, no fructifica."Hem de dialogar amb la crisi i amb les persones, i això només ens porta a un camí, que és el de la responsabilitat. La responsabilitat passa per no convocar comicis", ha assenyalat el dirigent independentista, que ha evitat respondre si hi haurà reunions amb ERC per consensuar la data de les eleccions, com demanen els republicans, socis de Govern de JxCat a la Generalitat. "Hem de garantir futurs, com diu el president Quim Torra", ha indicat el portaveu, defensor de centrar-se en "l'ànima social".Davant la possibilitat que sigui el Tribunal Suprem qui forci la convocatòria electoral a través de la confirmació de la condemna pel llaç groc, ha Pujol ha insistit que és el president qui haurà de decidir la data. "Cal responsabilitat i aparcar els comicis. Cal avaluar tots els escenaris i prendre les decisions oportunes", ha indicat. Es podria donar la possibilitat que el Suprem confirmés la inhabilitació ja al juliol.Pujol, en referència a la reforma del reglament per adaptar-lo a la nova realitat telemàtica, ha indicat que està "molt avançat". "Cal fer unes passes més i regular una cambra que, si convé, pugui fer tota l'activitat de forma telemàtica en aquesta nova era", ha recalcat el portaveu parlamentari de JxCat, que creu que la tecnologia permet fer entrar el Parlament "al segle XXI". "Tota la seva activitat pot passar per l'àmbit telemàtic", ha indicat Pujol, que ha indicat que el seu grup serà "facilitador" d'acords.JxCat, a banda, farà costat a la comissió d'investigació sobre les residències, el forat negre de la crisi sanitària a Catalunya amb més de 3.000 morts. "És un debat viu que hem d'abordar, però situacions com aquesta han passat arreu del món", ha indicat Pujol. Es calcula, segons ell, que la meitat dels morts a nivell mundial s'han produït en geriàtrics. També s'ha queixat dels "continuats incompliments" en la llei de dependència per part de l'Estat, que no sempre ha transferit les quantitats acordades.

