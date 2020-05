Bellvei, el poble que va quedar dividit per les fases del desconfinament

Una vorera és de la demarcació de Tarragona i l'altra de la de Barcelona. Aquesta és la realitat del carrer de les Dues Províncies, a Bellvei, però també a les Casetes de Castellet i la Gornal. Els dos pobles estan físicament enganxats i els veïns sempre s'han considerat bellveiencs, però tècnicament es tracta de dos municipis: un del Baix Penedès i un de l'Alt Penedès.Aquest fet mai havia estat un problema, ja que els ciutadans sempre ho han tingut interioritzat, però la separació per regions sanitàries del desconfinament va fer que la meitat del poble passés dilluns a fase 1 , mentre que l'altra es quedava en fase 0. En aquest poble, una part dels veïns tenien com a referència l'hospital del Vendrell (Baix Penedès), mentre altres tenien l'hospital comarcal de Vilafranca (Alt Penedès) o l'hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Garraf).La divisió, tècnicament, els impedia passar el carrer, si bé els veïns reconeixien que infringien la normativa. Els bellveiencs no respectaven el confinament, ja que la majoria de botigues quedaven a una banda del poble, inclús hi havia una casa que quedava amb el menjador a Tarragona i la cuina a Barcelona. Per això, els ajuntaments dels municipis van demanar al govern espanyol que tot el nucli passés a formar part d'una mateixa regió i, per tant, d'una mateixa fase.Finalment, aquest dimarts, l'Estat ha resolt el conflicte: tot el nucli urbà passa a fase 1. Amb la nova divisió, tant Bellvei com el nucli de les Casetes de Castellet i la Gornal seran dins la regió sanitària Camp de Tarragona.

Placa del carrer de les Dues Províncies, a la vorera de Castellet i la Gornal. Foto: ACN

