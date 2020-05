El partit polític del grup de poblet es dirà Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), tal com ha avançat l'Ara i han confirmat a l'ACN fonts de la plataforma d'El País de Demà, impulsora de l'espai. Es tracta d'una antiga marca registrada fa anys per dirigents de CDC, i que ara es posa a disposició de la plataforma, que donarà suport als partits -existents o nous- que assumeixin el manifest del grup de Poblet.És aquí, com a formació nova, que el PNC apareix ja com la branca política de l'entorn del grup de Poblet, format per exdirigents de CiU i el PDECat majoritàriament. Les sigles, però, no són definitives de cara a les properes eleccions al Parlament, ja que el PNC intentarà arribar a acords amb altres actors polítics.Fonts del grup de Poblet expliquen a l'ACN que, tot i el pas endavant de la marca del PNC, aspiren que no es presenti sol a les properes eleccions al Parlament, i que hi hagi més forces sobiranistes, nacionalistes i catalanistes de l'entorn moderat i no unilateralista, que vulguin sumar-se al projecte amb l'objectiu de crear una "Catalunya integradora pròspera i justa".Ara mateix l'entesa més probable és amb Units per Avançar, encapçalat per Ramon Espadaler. Per la seva banda, El País de Demà actuarà a partir d'ara com la branca ideològica, de pensament i civil del nou PNC.

