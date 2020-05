Enxampat un caçador furtiu a la Terra Alta sense llicència d'armes i col·locant paranys il·legals

Un Guàrdia Civil del Seprona recull l'arma del caçador Foto: Guàrdia Civil

Agents de Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Tortosa, han interceptat un caçador furtiu al terme municipal de Pinell Brai (la Terra Alta) que es trobava caçant durant la nit en un terreny sotmès a un règim de caça especial, emprant instruments no selectius (llaços) i una arma de caça sense autorització.Per tot això els agents li van prendre declaració per la comissió d'un presumpte delicte de caça i un altre de tinença il·lícita d'armes.L'actuació es va realitzar durant la matinada de divendres passat dia 8, en el paratge conegut com Ascomes, del terme municipal de Pinell de Brai. Els agents de Seprona van descobrir la col·locació d'un sistema de trampeig il·legal, consistent en la col·locació de llaços de cable d'acer, muntats i preparats per al seu ús.Poc després van interceptar el caçador armat amb una escopeta de caça. Segons la versió de la Guàrdia Civil, a l'aturar-lo, va intentar desfer-se de l'arma amagant-la en uns matolls, però després la van trobar i van comprovar que es trobava municionada i preparada per disparar.Davant la sospita que aquesta persona es dediqués a la caça furtiva, es va inspeccionar la zona i van descobrir en una caseta diversos sacs de blat de moro en grau, utilitzat comunament per encebar peces de caça i així poder donar-los caça amb més facilitat.Per aquest motiu, es va procedir a prendre-li declaració en qualitat de investigat per la comissió d'un presumpte delicte de caça, a l'utilitzar instruments no selectius per a l'activitat, sent investigat al mateix temps per un presumpte delicte de tinença il·lícita d'armes en no disposar de titulació ni documentació que emparés la seva possessió.Les diligències instruïdes van ser posades a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Gandesa.

