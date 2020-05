Espanya supera els 27.000 morts per coronavirus amb 184 víctimes en les últimes 24 hores

Espanya ha superat aquest dimecres els 27.000 morts per coronavirus amb 184 víctimes més en les últimes 24 hores. Això suposa un lleuger repunt respect el dia anterior, quan se'n van registrar 176. El total de morts des que va esclatar la crisi és de 27.104. Pel que fa als nous contagis, en les últimes hores s'han registrat 439 casos, que suposen un increment del 0,19% que eleven el total de casos a 228.691. Fernando Simón, director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, ha remarcat que les tendències es mantenen a la baixa, tot i la lleugera variabilitat.En les últimes 24 hores han necessitat hospitalització 412 persones, la gran majoria a Catalunya (129) i Madrid (121), mentre que 65 persones han hagut d'ingressar a l'UCI, també majoritàriament a Catalunya (39) i Madrid (12). La resta de comunitats han reportat menys de deu casos que han requerit cures intensives. Simón ha dit que les dades d'avui no mostren una variabilitat significativa i ha apuntat que es mantindran igual en els pròxims dies si es continuen complint les mesures de seguretat durant l'etapa del desconfinament.Pel que fa a l'alta letalitat del coronavirus a Espanya, Simón ha dit que en els països europeus amb un elevat nombre de caos, la letalitat es troba al voltant del 10%, amb les excepcions d'Alemanya i Rússia. "A nivell global, la letalitat es menor, però perquè hi ha països que estan començant ara i no en veurem la letalitat fins d'aquí a unes setmanes", ha apuntat el doctor, que ha recordat que Estats Units, Iran o Xina tenen nivells de letalitat més elevats que els que contempla l'OMS. "Quan es valorin tots els casos és possible que la nostra letalitat baixi", ha apuntat. Ara com ara, es troba al voltant de l'11%.Simón ha admès que "alguns hospitals" han detectat un increment dels contagis en menors de 10 anys, però des del Ministeri de Sanitat no s'ha detectat una "diferència significativa". "Pot haver-hi un increment que s'haurà de valorar amb cura", ha apuntat el doctor. Simón ha dit que pot ser que menors amb símptomes lleus ara es detectin més perquè s'ha reduït la pressió sanitària. "Les oscil·lacions preocupen i s'hauran de valorar, però l'increment s'hauria d'haver observat fa una setmana, quan es van complir 10-15 dies des que es va permetre que els nens sortissin al carrer", ha dit. "Ho haurem de valorar amb prudència, podrien ser oscil·lacions habituals", ha afegit.El doctor s'ha mostrat en contra de fer quarantenes generalitzades i ha dit que "serveixen per al que serveixen". "Ara volem començar a controlar casos i contactes estrets, i per això es poden plantejar mesures de quarantena molt concretes", ha dit. Tot i així, ha apuntat que poden plantejar-se excepcions i fer quarantenes generalitzades en alguns casos. Simón ha dit que les dades d'Espanya són positives, però les d'altres països no i per tant cal evitar possibles "reintroduccions" del virus. És per això que veu amb bons ulls les quarantenes dels viatgers que arriben a l'Estat. "No seria lògic que un ciutadà espanyol no pugui anar a la seva segona residència però un estranger sí", ha dit.Pel que fa als canvis de fase, Simón ha demanat interpretar els calendaris que es van donar de manera "molt orientativa". En el pla de desescalada s'apuntava que Espanya entraria en la "nova normalitat" a finals de juny. "Si l'evolució de l'epidèmia varia, variaran els calendaris", ha dit el doctor. A dia d'avui, el Ministeri de Sanitat ha rebut sol·licituds de cinc comunitats autònomes per passar a fase 1. Les propostes s'han de rebre aquest dimecres i s'hauran de valorar abans de divendres al vespre. "En principi els canvis de fase es faran el dilluns i cada quinze dies, però si es justifica adequadament i les dades ho avalen, es podrien contemplar altres opcions", ha apuntat el doctor, que ha reivindicat que les valoracions són "molt exhaustives" i necessiten temps.A preguntes dels periodistes, Fernando Simón ha dit que les mascaretes són una bona mesura de prevenció, però ha recordat que la millor mesura són els dos metres de distància. Tot i així, ha admès que aquest element pot ajudar molt en el control de l'epidèmia, però ha recordat que és difícil que es pugui "obligar" tothom a dur-les. Simón ha dit que en el cas dels nens o les persones que pateixen crisis d'ansietat és difícil que les puguin utilitzar, però ha insistit que són "altament recomanables", especialment en aquells casos que no es pugui mantenir la distància de seguretat."La meva posició és que és altament recomanable dur mascareta", ha dit Simón. Si el govern vol fer-les obligatòries, caldrà valorar molt bé com es defineixen les excepcions o les possibilitats per no utilitzar-les per qüestions personals. "Si el govern pren una decisió, caldrà actuar de manera racional i aconseguir que es puguin garantir les excepcions", ha reblat el doctor. Simón també ha dit que les qüestions concretes, com ara l'ús de mascaretes a les aules, s'hauran de valorar amb les autoritats educatives. En tot cas, sí que ha insistit que cal evitar aglomeracions.Simón ha repassat la situació global de l'epidèmia, que està castigant especialment els Estats Units i Europa, però també s'està expandint per altres territoris del sud-est asiàtic i l'Àfrica. En aquest sentit, ha admès que hi ha països tropicals amb increments importants de casos, però ha dit que tenen unes característiques concretes. Simón ha dit que és difícil valorar que la calor afecti negativament a la transmissió del virus. El doctor ha remarcat la necessitat d'entendre la crisi del coronavirus com un problema global i ha insistit que cal abordar-ho de manera internacional.

