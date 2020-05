La Fundació «la Caixa» destina 350.000 euros a projectes de transformació social a través de l'art i la cultura

Un any més, la Fundació ”la Caixa” ha obert la convocatòria del programa Art for Change ”la Caixa” , que estarà oberta fins al vuit de juny. A l’octubre se sabrà quines iniciatives han estat seleccionades, i es duran a terme el 2021.



Des del 2007, aquesta convocatòria ofereix ajudes i acompanyament a projectes creats per entitats culturals o artistes d'arreu de l'Estat que impulsen activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recursos de desenvolupament personal i transformació social, fomentant així el paper actiu dels col·lectius que hi participen i dels professionals del món de la cultura.

La convocatòria Art for Change “la Caixa” fomentarà l’impuls de projectes culturals participatius que, davant la crisi social i cultural generada per la pandèmia de la Covid-19, hauran d’afrontar les noves necessitats que aniran sorgint en la societat. La Fundació “la Caixa” destinarà al conjunt dels projectes un pressupost total de 350.000 euros. A més, el programa també ofereix assessorament i acompanyament durant tot el seu procés així com espais d’intercanvi, contrast i creació de comunitat. Una comunitat de professionals de l’art i la cultura compromesos amb la societat que exploren a través dels seus projectes noves formes de relacionar-nos entre nosaltres i amb el nostre entorn.



"En un moment tan complex com l’actual, en què uns dels àmbits més afectats són el social i el cultural, els projectes seleccionats en aquesta convocatòria tindran l’oportunitat i la responsabilitat de ser una via de comprensió i expressió d’una nova realitat, i de crear noves formes i espais per a la reflexió, el diàleg, la convivència i la transformació", explica Ignasi Miró, director de Cultura i Divulgació Científica de la Fundació ”la Caixa”.

En la convocatòria 2019 es van presentar més de 300 propostes d’artistes i entitats culturals, de les quals van ser seleccionats 19 projectes. La majoria de projectes han hagut de suspendre les seves activitats a causa de l’estat d’alarma, i està previst que es tornin a posar en marxa a mesura que vagi avançant la desescalada del confinament.

Els projectes han de complir amb algun dels objectius del programa: el foment del desenvolupament personal del participant mitjançant la seva implicació en el procés creatiu; la cohesió i la inclusió social a partir de la creació d’espais neutrals de relació, intercanvi i convivència, i la regeneració social de caràcter comunitari per mitjà d’activitats que contribueixin al desenvolupament de barris o grups socials i al reforç de conceptes com la identitat i l’autoconfiança.

