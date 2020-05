Sánchez proposa un estat d'alarma «diferent» per a la transició i reclama unitat al Congrés

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha plantejat aquest matí al Congrés dels Diputats la necessitat de "transitar cap a la nova normalitat" amb un estat d'alarma "diferent", adaptat a la nova situació. "La situació és molt diferent, però hem de culminar aquesta etapa", ha reclamat Sánchez, que ha tornat a demanar "unitat" a la cambra davant les crítiques i els dubtes de l'oposició, especialment del PP, que ha advertit que no donarà suport a una nova pròrroga de l'estat d'alarma.El president espanyol ha dit que l'estat d'alarma no és el projecte polític del govern del PSOE i Podem, sinó que l'objectiu passa per reforçar l'estat del benestar. "La pandèmia demostra que el nostre programa de govern té encara més rellevància. L'estat d'alarma és una necessitat per donar resposta a la crisi", ha apuntat Sánchez a preguntes de l'oposició. En aquest sentit, ha apuntat la necessitat de redistribuir la riquesa, però també d'apuntal·lar el creixement econòmic i protegir les empreses i els llocs de feina. "La crisi té una dimensió sanitària, social i econòmia", ha detallat el president.En una cambra encara pràcticament buida, Sánchez ha tornat a fer una crida a la "unitat" per sortir de la situació actual i ha recordat que aquesta setmana començarà la comissió sobre la reconstrucció social i econòmica d'Espanya. En aquesta línia, ha reclamat a l'oposició -i concretament al PP de Casado- que s'hi sumi i faci costat al govern espanyol en la recuperació post-covid. L'objectiu? Sortir de la crisi "entre tots", i salvar vides, empreses i llocs de treball. "El Congrés té una tasca molt important en la comissió de reconstrucció i demano evitar la confrontació", ha dit Sánchez a l'hemicicle.Pel que fa a la desescalada, Sánchez ha insistit que el criteri per passar de fase és "tècnic i científic" i no pas polític, després de la polèmica que ha generat la decisió del Ministeri de Sanitat entre algunes comunitats autònomes com ara el País Valencià.En relació a la nova normalitat, el president ha explicat que serà la realitat mentre no arribi la vacuna o un tractament eficaç contra el coronavirus. "El virus segueix allà", ha insistit el dirigent del PSOE que ha assegurat que durant l'estat d'alarma les comunitats autònomes han mantingut les competències, també les de sanitat.El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha retret al govern espanyol els incompliments en matèria econòmica per fer front a la crisi del coronavirus. Rufián ha celebrat que s'hagin desvinculat els ERTO de l'estat d'alarma, escenificat dilluns amb la signatura de l'acord amb els agents socials per allargar aquesta mesura fins al juny.El portaveu republicà, però, ha lamentat que encara hi ha centenars de milers de persones que no han cobrat. Rufián també ha criticat que el sector bancari continua "practicant l'usura" amb els autònoms i les petites empreses i ha torrnat a demanar aturar "el rellotge de l'atur". En aquest sentit, Rufián ha recordat que la gent "no menja anuncis ni rodes de premsa" i ha demanat al govern que "abandoni l'artifici i torni a la realitat".En resposta a Rufián, la vicepresidenta Carmen Calvo -que ha tornat a intervenir al Congrés després de superar el coronavirus- ha dit que el govern espanyol està complint en clau econòmica i ha "reaccionat ràpid" creant legislació d'urgència per donar resposta a la crisi. Calvo ha recordat a Rufian que l'estat d'alarma és la garantia més gran i que és responsabilitat de l'oposició autoritzar-lo o no. "L'estat d'alarma l'autoritzen vostès i el govern va utilitzar l'eina més garantista que podia", ha assegurat la vicepresidenta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor