Sant Fruitós, atrapat entre un secretari que no vol fer plens telemàtics i les advertències dels Mossos

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és l'únic consistori de cert pes a la comarca del Bages que encara no ha celebrat cap ple des de l'esclat de la crisi sanitària, malgrat les múltiples reclamacions dels grups que es troben a l'oposició ERC, Junts i PSC, que han mantingut algun enfrontament públic i publicat amb Gent fent Poble, la formació de Joan Carles Batanés, que governa el municipi.Més enllà de possibles voluntats polítiques, el principal escull per no haver celebrat el ple es troba en el fet que el secretari municipal, Josep González Ballesteros, s'ha negat a celebrar un ple telemàtic adduint que és il·legal, malgrat les modificacions de les normatives de Règim Local que s'han fet expressament per permetre'ls i que la majoria d'ajuntaments del país l'havien celebrat.González Ballesteros, que ja ha estat protagonista en el passat de diversos episodis conflictius, com el seu pas com a secretari extern de l'Ajuntament de Castellnou de Bages , ha obviat aquestes modificacions i ha elaborat un informe per defensar la il·legalitat dels plens telemàtics.Amb aquest limitació sobre la taula -un ple no es pot celebrar sense el secretari- i després de molta pressió per part de l'oposició, Joan Carles Batanés va convocar un ple ordinari presencial aquest dijous al Pavelló Municipal d'Esports.Aquesta convocatòria ha provocat dues reaccions en paral·lel. Per una banda, els Mossos d'Esquadra van picar el crostó de l'alcalde per convocar un ple presencial en plena fase 0 de desconfinament; i per l'altra els grups de l'oposició s'han molestat perquè al menys dos dels seus regidors, persones de risc davant el coronavirus, no hi assistiran i les majories quedaran alterades durant tot el ple. Cal recordar que, en condicions normals, Gent fent Poble governa en minoria.Finalment, segons ha confirmat Joan Carles Batanés a, el ple se celebrarà al pavelló a porta tancada amb només els edils i el personal essencial per portar-lo a terme. El públic que el vulgui seguir, ho haurà de fer per streaming.

