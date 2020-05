El govern espanyol ordena que es reprenguin les comunicacions i els permisos dels presos

El Ministeri de l'Interior ha publicat una ordre al BOE per reprendre "de forma gradual" les comunicacions ordinàries i sortides de permís i programades dels presos, sempre segons les indicacions sanitàries. Estableix que els interns classificats en tercer grau o amb un 100.2 podran continuar sortint per realitzar activitats contemplades al decret d'estat d'alarma.Es reprendran els trasllats quan ho demanin les autoritats judicials i els sanitaris. Es tornaran a fer activitats educatives, formatives, terapèutiques, esportives, culturals i religioses a les presons en funció de la situació de cadascuna. Fonts del Departament de Justícia han apuntat que serà el Govern qui estableixi els criteris de desescalada als centres catalans.L'ordre estableix que aquesta flexibilització s'haurà de fer seguint les indicacions sanitàries. Afegeix que les actuacions i activitats especificades es podran "revertir si la situació epidemiològica així ho aconsella, de forma global o individualitzada per a un o diversos centres penitenciaris".El Ministeri de l'Interior sosté que davant del procés de "reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció i mobilitat" i en el marc de l'inici d'un procés per assolir la recuperació progressiva de la vida quotidiana, es flexibilitzen les mesures acordades a l'inici de la crisi sanitària en l'àmbit penitenciari.

