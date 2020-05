Albiol recuperarà la unitat antidisturbis de la Guàrdia Urbana

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, escollit ahir, ha anunciat que recuperarà els agents antidisturbis de la Guàrdia Urbana, l’anteriorment anomenada Unitat Omega i dissolta pel govern de Dolors Sabater el 2015. Albiol creu que és “necessari” recuperar l’esperit d’aquella unitat per resoldre els problemes “seriosos” d’inseguretat que hi ha a algunes zones de la ciutat.En una entrevista a Catalunya Radio , preguntat per la baralla multitudinària que hi ha hagut aquesta nit, l’alcalde ha remarcat que vol “acabar” amb aquestes situacions i per això vol revisar l’estructura de la policia. Pel que fa a la crisi sanitària i al desconfinament, Albiol s’ha mostrat prudent a l’hora de canviar de fase: “Les coses s’han de fer bé, encara que sigui lent”.Xavier Garcia Albiol ha assegurat que hi ha zones de Badalona on els veïns “tenen por”. “I Això s’ha d’acabar”, ha sentenciat. Per aquest motiu, ha dit, preveu fer diverses “accions” al si de la Guàrdia Urbana de la ciutat “per implementar mesures que puguin ajudar els veïns a recuperar certa normalitat en un temps breu”.En aquest sentit, el recent investit alcalde de Badalona ha avançat que recuperarà la “filosofia” de l’antiga Unitat Omega. “No sé la fórmula ni exactament quin nom li posarem”, ha apuntat, tot remarcant que crearà de nou la unitat antiavalots amb un format “actualitzat”.En relació a la crisi de la Covid-19, Garcia Albiol ha afirmat que no té “pressa” per avançar en el desconfinament de la ciutat, encara situada a la fase 0, dins la regió sanitària Metropolitana Nord. “Vull conèixer bé quin és l’escenari de Badalona i no vull córrer massa”, ha afegit.Posteriorment, en declaracions a Rac1 , ha considerat que és una “imprudència” que el passeig marítim de la ciutat estigui ple de gent cada vespre i ha carregat contra la gestió policial que s’ha fet de la situació: “No entenc com no hi ha hagut cap cotxe de la Guàrdia Urbana impedint-ho”.D’altra banda, pel que fa a la seva trajectòria a la política municipal, Garcia Albiol ha anunciat que la seva “intenció” és presentar-se com a candidat per últim cop a les eleccions del 2023, amb l’objectiu d’enllestir els projectes que comenci aquest any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor