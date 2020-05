Les sancions per incompliment de l'estat d'alarma a València es dupliquen

Les denúncies per incompliment de l'estat d'alarma s'han duplicat a la ciutat de València durant el passat cap de setmana, segons ha informat aquest dimarts el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.En total, la Policia Local ha sancionat 1.261 persones durant aquests tres dies: 263 el divendres, 483 el dissabte i 515 el diumenge. "Aquestes xifres posen de manifest que hi ha hagut un notable increment d'incompliments per part de la ciutadania", ha indicat Cano.En relació al cap de setmana anterior, les sancions s'han duplicat (n'hi van haver 638). A més, la xifra d'aquest cap de setmana suposa un 10,8% del total de denúncies realitzades durant l'estat d'alarma.Des que es van imposar les restriccions de mobilitat, a València s'han posat un total d'11.678 sancions per incompliment.El regidor a apel·lat a la "responsabilitat" de tota la població i institucions, "perquè ens hi juguem molt".

