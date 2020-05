Trilla dubta del canvi de fase a Barcelona: «Potser ens toca esperar una setmana més»

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, creu que seria millor que Barcelona esperi set dies més per passar a la fase 1 si hi ha dubtes que no pas que avanci per després haver de retrocedir. "Potser als de Barcelona ens toca esperar una setmana, però a aquestes altures, tot i que són molts dies, crec que seria pitjor tenir set dies una mica inestables i que després haguem de tornar enrere, que set dies per acabar de netejar allò que no acaba de quedar clar i passem en bones condicions", ha dit a Catalunya Ràdio. Trilla s'ha mostrat convençut que Salut serà prudent.A l'hora de decidir qui passa a la fase 1, Trilla també ha remarcat que Barcelona i la resta de l'àrea metropolitana estan "interconnectades", tot recordant que la capital i l'Hospitalet són municipis que estan separats per un carrer.Pel que fa a la quarantena als viatgers, ha indicat que l'ha sorprès una mica. Tot i que ha indicat que des del punt de vista sanitari és una mesura correcta, ha dubtat que sigui pràctica, perquè no es podrà controlar què faran les persones i si realment s'aïllaran. En aquest sentit, ha dit que confia que Europa marcarà unes directrius "una mica més coherents" per al conjunt d'estats.

