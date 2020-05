Tornen a augmentar les morts i els casos per coronavirus a Catalunya en les últimes 24 hores

Nou augment de morts a Catalunya, que torna a superar lleugerament el centenar de defuncions diàries per coronavirus. Segons les dades de Salut, aquest dimarts s'han registrat 103 noves víctimes mortals a tot el territori. En el total des de l'inici de la pandèmia en terres catalanes, se'n sumen ja 11.351. Pel que fa als contagis en les últimes vint-i-quatre hores, Salut notifica 379 nous positius de la Covid-19, elevant les xifres totals a 61.355. És també un increment respecte de les dades de dilluns.Per altra banda, hi ha un total de 180.618 casos possibles d’infecció de coronavirus, una xifra que suposa un augment de gairebé 3.000 més que dilluns (com va passar ahir respecte de diumenge), un dels increments més menors de l'última setmana. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas sense que hi hagi un prova que ho ratifiqui. Actualment hi ha 369 pacients greus a les UCI catalanes, disset menys que ahir dilluns, amb un total de 3.953, que suposa un increment de només 2 casos de gravetat en un dia.Del total de morts des de l'inici de la pandèmia, 6.485 ho han fet en un hospital, 3.361 han mort a una residència, 154 a un centre sociosanitari i 618 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.666 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 35.389 són casos sospitosos. Les bones notícies arriben amb les altes hospitalàries, que ja sumen un total de 35.130 des de l'inici de la pandèmia.

