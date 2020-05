VÍDEO Dos detinguts i dos mossos ferits a Badalona en una baralla multitudinària

Avui @albiol_xg és alcalde i s’ha produit una baralla multitudinaria amb diversos detinguts i segons em diuen algun mosso ferit.

Alcalde els problemes de seguretat ens interpel•len a TOTS. Ara toca menys populismes i més buscar solucions. Tot el suport a @mossos i @badalona_gub pic.twitter.com/HhixdWZf1J — David Torrents (@torrents_d) May 12, 2020

Dues persones han estat detingudes aquest dimarts al vespre a Badalona en el marc d'una baralla multitudinària que ha acabat involucrant un centenar d'individus, segons han explicat fonts policials. Els fets van tenir lloc cap a les vuit del vespre al barri de la Salut.Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís dels veïns d'una baralla entre tres persones. Una patrulla es va adreçar fins al carrer Víctor Balaguer, però va haver de demanar reforços quan desenes de persones es van abocar al carrer en actitud hostil cap a la presència policial. Al final es van concentrar unes 100 persones.Dos mossos van resultar ferits, un amb un tall al canell i un altre amb esgarrapades i fregaments durant la detenció.A través de Twitter, el nou alcalde de la ciutat, el popular Xavier Garcia Albiol, ha desitjat que els dos mossos ferits a la baralla “tinguin una ràpida recuperació”, i ha assegurat que treballarà “sense descans” per “recuperar la convivència i la pau social” al municipi.A més de la patrulla inicial, es van haver d'activar dotacions de Sant Adrià i Badalona i també antiavalots.En un vídeo cedit a, es pot observar com els agents de la Urbana i dels Mossos van actuar en una situació agreujada pel confinament del coronavirus. Desenes de mascaretes es veuen en les imatges, tot i que els agents no porten guants a l'hora de gestionar els esdeveniments ni la multitud de persones que hi havia al carrer.

