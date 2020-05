Govern i Ajuntament decideixen avui si Barcelona està a punt per a la fase 1

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona es reuneixen aquest dimecres per decidir si la capital catalana reuneix les condicions per passar a la fase 1 del desconfinament. La decisió es prendrà en el marc de la nova oficina que les dues administracions van constituir la setmana passada per coordinar els passos a fer per completar la desescalada en el marc de Barcelona. L'última paraula, en tot cas, la té el govern espanyol, que és qui decreta els canvis de fase en funció de les propostes que arriben."Farem una valoració conjunta de com creiem que està la ciutat", ha indicat aquest dimarts la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha remarcat que tot i que sanitàriament l'evolució és "bona", hi ha altres criteris a tenir en compte, com ara la mobilitat. Precisament, l'Ajuntament té prevista per dimecres una compareixença sobre mesures que afecten la mobilitat i l'espai públic.La consellera va evitar ahir pronunciar-se sobre noves propostes per passar a la fase 1, ja sigui Barcelona o la resta de regions que es mantenen en la zero. Fonts municipals expliquen que la decisió sobre el pas a fase 1 serà presa i anunciada conjuntament pel Govern i el consistori.Sobre els terminis que se seguiran, Vergés va assegura aquest dimarts que no n'hi havia cap de previst, però va criticar la manera d'actuar del govern espanyol a l'hora de publicar mesures al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el dissabte per implantar-les dilluns. Això provoca, segons va lamentar, que s'hagin de resoldre molts dubtes un diumenge a la tarda.En la compareixença per anunciar l'oficina compartida entre administracions celebrada el 7 de maig, la consellera va insistir que el fet que Barcelona no entrés dilluns passat en fase 1 no significava que hagués d'esperar 15 dies més. L'alcaldessa Ada Colau va preveure que el canvi de fase seria "qüestió de dies".Per ara, les úniques regions sanitàries que han entrat en fase 1 són les de Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu-Aran. Girona, Lleida, Catalunya Central i les regions metropolitanes nord i sud estan etiquetades com a zones de risc moderat i Barcelona ciutat, que és una regió sanitària en ella mateixa, es considera de risc moderat-alt. La classificació fa que la capital sigui l'última zona de Catalunya on es completi la desescalada del confinament. Els barcelonins només podran sortir de la ciutat per anar a treballar i no per visitar familiars fins que assoleixi la fase 3. Així doncs, aquest veto es mantindrà fins almenys el juny, quan, segons el calendari esbossat pel govern espanyol, s'encari el darrer tram de la desescalada.Fins que no s'activi la fase 1, els veïns de la capital continuaran també sense poder visitar familiars i amics als seus domicilis que visquin a la ciutat. Continuarà vetat, a banda, l'ús d'instal·lacions esportives a l'aire lliure encara que sigui per practicar esports en què no hi hagi contacte, com ara el tennis, l'atletisme o les pistes de bàsquet. Tampoc es permetrà l'obertura generalitzada de locals i establiments que no siguin centres comercials.La situació ha provocat crítiques per part del Gremi de Restauració, que considera que el manteniment de la fase zero "aprofundeix" en la crisi que pateix el sector, provocada per l'epidèmia. Colau, però, demana paciència als empresaris i Vergés insisteix que la desescalada només es produirà si es té garantit que la ciutat pot atendre un possible rebrot. Quan Govern i Ajuntament prenguin una decisió hauran de traslladar la seva proposta al govern espanyol, que tindrà l'última paraula.

