Sánchez negocia amb els partits una pròrroga d'un mes de l'estat d'alarma

El govern espanyol estudiar demanar una pròrroga de l'estat d'alarma d'un mes i no de quinze dies, com havia fet fins ara, segons han avançat diversos mitjans. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, estaria valorant fer canvis en la cinquena pròrroga perquè l'extensió s'allargui fins a finals de juny. La vicepresidenta Carmen Calvo ha mantingut contactes amb tots els grups parlamentaris -menys Vox- per aplanar el camí de la mesura.D'aquesta manera i davant les creixents dificultats per aconseguir suports al Congrés per aprovar allargar l'estat d'alarma, Sánchez podria garantir-se aquest instrument fins al final de la desescalada, prevista a finals de juny, si no hi ha complicacions. El PP ja ha avançat que votarà no a la següent petició de prorrogar l'estat d'alarma i l'executiu està en converses amb Cs, que encara no ha aclarit si tornarà a votar sí.Pablo Casado, president dels populars, va conversar ahir amb la vicepresidenta Calvo i li va traslladar que hi havia alternatives a l'estat d'alarma. En aquest sentit, va posar damunt la taula un pla de "desescalada jurídica". Aquest dimarts, ha proposat en roda de premsa una estratègia anomenada Activem Espanya que conté mesures socials, econòmiques i sanitàries de cara al desconfinament.La Moncloa no renuncia a aconseguir que ERC torni a defensar una abstenció a la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma que amb tota probabilitat es votarà la setmana que ve. Encara que els republicans hagin amenaçat de no facilitar-ne cap més, el govern espanyol ha assegurat que manté un diàleg "constant i fluid" amb els grups que van facilitar la investidura -entre els quals es troba ERC- i que "compta" amb ells.Tot i això, la portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha dit que el govern té vocació d'anar més enllà i "ampliar" la seva majoria sumant el suport de Ciutadans per prolongar l'estat d'alarma. De fet, aquest mateix dimarts el president Pedro Sánchez s'ha reunit amb Inés Arrimadas en compliment de l'acord que van segellar la setmana passada per salvar la quarta pròrroga.

