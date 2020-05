MAPES Passaràs de fase? Consulta els casos de coronavirus a la teva regió i com augmenten

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada regió sanitària, es desplega el seu nom, el nombre de positius confirmats i sospitosos acumulats -també en residències-, les altes hospitalàries, els morts (èxitus) totals, els positius i els sospitosos, els morts a residències totals, els positius i els sospitosos, els morts a sociosanitaris, a domicilis i no classificats, la població, la ràtio de casos -positius i sospitosos- per cada 1.000 habitants, la ràtio del 4 de maig i l'evolució des de llavors. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge. Dades d'11 de maig.Les regions sanitàries determinen el salt de fase arreu de Catalunya i, per ara, només les de l'Alt Pirineu-Aran, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre han passat a la fase 1, mentre la resta està pendent de fer-ho la setmana vinent, si es donen les condicions. Què ho determinarà? L'evolució de la pandèmia, malgrat no ser l'únic element que es té en compte, és un dels importants. En el mapa interactiu superior, es pot consultar aquesta informació, tant pel que fa a casos confirmats com sospitosos, i en hospitals, residències o altres espais.Tal com es pot observar, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Lleida -encara en la fase 0- són les zones on la pandèmia ha impactat menys, amb una ràtio d'infectats inferior als 25 casos per 1.000 habitants. Per contra, a la regió de la Catalunya Central (42,4) és on hi ha hagut major afectació, en part per la crisi de la conca d'Òdena, seguida de lluny per Barcelona ciutat (33,5). Més enllà dels casos acumulats des de l'arribada del coronavirus, però, cal parar atenció a l'impacte actual, en el mapa inferior, amb la variació de la ràtio durant la setmana passada.En aquest cas, l'impacte recent torna a ser clarament més elevat a la Catalunya Central, malgrat haver-se superat la crisi forta a l'entorn d'Igualada, ja que la ràtio d'infectats s'ha elevat 8,3 punts en aquesta setmana, dels 34,1 per cada 1.000 habitants fins a 42,4. Per darrere se situen les regions de Girona (+5,6) i la regió metropolitana sud (+5,4), mentre que els increments a la metropolitana nord (+4,3), Barcelona ciutat (+4,2) o Lleida (+4,2) es troben fins i tot per sota dels de l'Alt Pirineu-Aran (+4,9) o el Camp de Tarragona (+4,7), ja a la fase 1.

