Un jutge obre la porta a que el Suprem decideixi sobre el 100.2 dels presos polítics

El jutge de vigilància penitenciària José Ignacio Félez González ha acceptat aquest dimarts l'aplicació de l'article 100.2 a Carme Forcadell. A la part dispositiva de la resolució, però, el jutge apunta que el recurs que previsiblement presentarà la Fiscalia el veurà l'òrgan sentenciador, és a dir, el Tribunal Suprem, i no pas l'Audiència Provincial com ha passat fins ara.Fonts jurídiques d'ERC consultades peradmeten sorpresa davant d'aquest fet i valoren presentar un recurs d'aclariment sobre aquest punt, perquè el tribunal competent per estudiar aquest tipus de recursos és l'Audiència Provincial del lloc on està situada la presó, en aquest cas l'Audiència Provincial de Tarragona. És competència del tribunal sentenciador aquelles matèries que fan referència a l'execució de la pena (per exemple, els graus penitenciaris).Per sostenir aquesta decisió, el jutge es basa en la resolució 182/2020 de l'Audiència Provincial de Palma pel cas d'Iñaki Urdangarin, que només apareix un cop en les 28 pàgines de resolució. En el cas del cunyat de Felip VI, l'Audiència de Palma -que era el tribunal sentenciador- va acceptar un recurs del ministeri fiscal i va rebutjar que pogués sortir els caps de setmana en aplicació de l'article 100.2.Amb la decisió sobre els recursos en el cas de Forcadell, el jutge es desmarca de la resta de jutjats de vigilància penitenciària que han vist l'aplicació del 100.2 dels presos polítics, que en tots els casos han dit que el recurs d'apel·laicó el veuria l'Audiència Provincial, no el Suprem.La Fiscalia té ara cinc dies per presentar un recurs d'apel·lació. Fins ara, el ministeri públic ha adreçat els seus escrits a l'Audiència, no pas al Suprem, i caldrà veure en quins termes s'expressa en el cas de Forcadell si finalment continua oposant-se a l'aplicació del 100.2. "Si el Suprem rep el recurs l'hauria de remetre a l'Audiència", sostenen fonts consultades per aquest diari.

