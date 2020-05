Les famílies d'una residència de Barcelona reclamen a Illa que intervingui en la crisi al geriàtric

Continua el malestar de les famílies dels usuaris de la residència Amavir Diagonal , a Barcelona. El 84% dels residents s'han infectat de coronavirus i els familiars, que s'han organitzat per reclamar solucions, asseguren que ja han mort 25 avis. Després d'haver-se dirigit per carta al president, Quim Torra, ara reclamen la intervenció del govern espanyol i per això han enviat una nova missiva al ministre de Sanitat Salvador Illa.

En la carta, a la qual ha tingut accés NacióDigital, exigeixen que es valori si el centre ha de ser intervingut per la Generalitat, com ja ha passat en altres casos. També insisteixen en les seves reclamacions pel que fa a la falta de material i tests per detectar casos de coronavirus. A més, recorden que fins a l'11 de maig els Bombers de Barcelona no van desinfectar el centre."Suposem que el resultat de tantes morts i infectats pot ser a causa de l'escassetat de material i la seva mala qualitat. També a la falta de medicalització de la residència i al fet que els hospitals no acceptin els avis", diuen els familiars.Les famílies transmeten a Illa que ja s'han posat en contacte amb el Govern i l'empresa que gestiona la residència. Pel que fa al contacte amb la Generalitat, expliquen que han rebut un correu electrònic de l'administració informant que s'havia enviat més material al geriàtric. "No estem tranquils", insisteixen.En la carta, insisteixen en la seva demanda de trasllat dels residents afectats per la Covid-19 a hospitals. A finals d'abril, Salut va argumentar que la residència està qualificada com a tipus A i, per tant, segons els criteris del Departament permet dividir l'equipament en dos espais, un per a positius i l'altre per a no contagiats.noticiadiari]2/201967[/noticiadiari]

