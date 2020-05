Detingut per robar 273 porcs en tres granges

Els Mossos d'Esquadra va detenir el 6 de maig un veí de Torregrossa (Pla d'Urgell) de 37 anys pel robatori de 273 porcs en tres granges lleidatanes. La policia va obrir el 18 d'abril una investigació en tenir coneixement del robatori de 140 porcs d'una explotació ramadera de Juneda (Garrigues), valorats en uns 25.000 euros.El 23 d'abril es va produir un segon robatori amb el mateix modus operandi en una granja de Torregrossa, on es van emportar 42 porcs valorats en uns 4.200 euros. Així mateix, el 6 de maig va tenir un lloc un altre robatori en una granja dels Alamús (Segrià), d'on van sostreure 91 porcs valorats en 12.000 euros. Els Mossos mantenen la investigació oberta per identificar i detenir la resta d'implicats en aquests delictes.La investigació iniciada pels Mossos d'Esquadra va permetre identificar el presumpte autor dels robatoris. Aquest va ser localitzat i detingut el 6 de maig a Torregrossa com a presumpte autor de tres delictes de robatori amb força i un delicte d'apropiació indeguda.El mateix dia 6, la policia va registrar dues explotacions ramaderes propietat del detingut. Durant els escorcolls, en els quals van col·laborar membres del Departament d'Agricultura i de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA), es van localitzar 115 porcs que no tenien els cròtals que identifiquen els animals i que es podrien correspondre amb els sostrets en els tres robatoris. D'aquests porcs recuperats, 74 van ser lliurats als seus legítims propietaris.D'altra banda, l'URMA va obrir diligències per les irregularitats administratives detectades en temes de bioseguretat i ordenació i explotació ramadera, les quals seran trameses a Agricultura per tal que puguin obrir un expedient per les múltiples irregularitats sobre sanitat i benestar animal detectades.La investigació policial també ha permès determinar que el detingut, presumptament, havia comés una apropiació indeguda, ja que una empresa li va lliurar uns 2.000 porcs per tal que fossin engreixats a les seves granges i es va quedar amb uns 100 porcs, que no va retornar.

