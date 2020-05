Les dues hores en què Albiol no va ser alcalde de Badalona

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aquest dimarts Foto: ACN

A les 9 del matí, el pacte d'esquerres per barrar el pas a Xavier García Albiol estava encarrilat. Dues hores més tard, saltava pels aires davant l'atònita mirada de bona part d'una ciutat avesada a encaixar situacions imprevistes. Un cop més, els girs de guió han marcat la investidura a Badalona. La vara d'alcalde torna a mans del líder del PP , quan Albiol ni tan sols l'esperava. És el resultat d'una negociació estranya -en plena crisi sanitària-, descarrilada en temps de descompte. La desconfiança que fa anys que pesa entre les esquerres badalonines ho explica tot.Des de la detenció i posterior dimissió abrupta d'Àlex Pastor el 22 d'abril, a Badalona s'ha jugat una partida d'escacs de 20 dies. En joc hi havia l'alcaldia de la ciutat. Què ha passat perquè, finalment, no hagi estat Dolors Sabater l'escollida? Quins moviments i reunions s'han produït en les últimes hores? Per què avui és Albiol alcalde? Aquesta és la història del pacte que no va poder ser.Queden cinc dies per al ple d'investidura. Els equips negociadors de Guanyem, el PSC, ERC, comuns i JxCat es tornen a veure les cares en una reunió. Res ha avançat i els dies s'acaben. Cap proposta ha cristal·litzat. Tampoc l'intent dels socialistes de partir-se l'alcaldia amb ERC, aposta que ha estat desautoritzada per la cúpula republicana a escala nacional . En tot cas, ni Guanyem vol renunciar a l'alcaldia de Sabater ni el PSC a la de Rubén Guijarro, relleu de Pastor.Però en aquesta reunió Guanyem presenta una proposta d'estructura de govern que reserva una primera tinença d'alcaldia per als socialistes que inclou Territori, Urbanisme, Via Pública, Medi Ambient i Habitatge. En l'estructura plantejada, els comuns, amb dos regidors, se senten menystinguts. En tot cas, ningú ofereix una resposta oficial a l'oferta, que s'acaba fent pública a través dels mitjans de comunicació. Continua tot encallat.Falten dos dies per al ple i, veient que res s'ha mogut, Guanyem decideix programar una roda de premsa per dilluns per comunicar que no hi ha pacte i que ells mantindran la candidatura de Sabater fins al darrer moment. La dirigent fa un darrer intent de testar la posició de Guijarro. Parlen durant més de dues hores per telèfon. És en aquesta conversa que el PSC pren consciència que aquesta vegada Sabater no es retirarà en el darrer minut per evitar que Albiol sigui alcalde, com va fer a la investidura del 2019.A més, Guijarro també ha comprovat que la posició d'ERC és ferma. La direcció nacionals dels republicans manté Sabater com a candidata, malgrat que la direcció local -amb Àlex Montornès al capdavant- s'expressa per lliure. Guanyem interpreta que el que volen els socialistes és abocar Sabater a repetir el mateix moviment que un any enrere. I deixen clar que aquest cop no passarà. "No hi ha farol", insisteixen a la coalició d'esquerres. El PSC ho comença a interioritzar.Els comuns irrompen a primera hora en l'escenari. Amb l'alcaldia accidental a les seves mans, Aïda Llauradó proposa ser investida l'endemà i continuar en el càrrec de forma provisional fins que hi hagi un acord. És un moviment en clau partidista. Aprofitar el moment per ocupar l'espai vacant. Aquesta opció no arriba a tenir recorregut.Al migdia, tant la cúpula d'ERC -per veu de Marta Vilalta- com la del PSC -de la mà de Miquel Iceta- anuncien que estan disposats a beneir un repartiment de l'alcaldia a Badalona. Hi ha hagut contactes a tots els nivells i creuats: de Guanyem i ERC a escala nacional -que ha defensat sempre la candidatura de Sabater-, però també de persones vinculades a Guanyem amb mandataris de la direcció socialista.Quan falten 24 hores per a la votació, canvia el paradigma de la partida. Tots els partits menys el PP es tornen a reunir. La trobada que inicialment havia de servir per certificar el desacord, es transforma, en temps de pròrroga, en una negociació. Probablement, la primera que hi ha. Guanyem reclama dos anys d'alcaldia per a Sabater i un any per a Guijarro, tenint present que ja s'ha consumit un any en mans de Pastor i que aquesta és la partició que ja els van oferir després de les municipals.El PSC, en canvi, reivindica un repartiment equitatiu del temps de mandat que queda: 18 mesos inicials per a Sabater i els 18 finals per a Guijarro, els més propers a les següents municipals. ERC, comuns i JxCat traslladen que avalaran l'acord si hi ha entesa entre els dos actors principals.Guanyem canvia el missatge de la roda de premsa de la tarda -que s'endarrereix mitja hora, fins a les 16.30- per ajustar-lo a la situació. El mandat de la seva assemblea és mantenir l'alcaldia fins al final. No té marge per sotmetre a consideració de les bases el repartiment de l'alcaldia abans del ple. Sabater demana confiança, ser investida dimarts i acabar de tancar la partició del càrrec després, amb aval posterior de la seva assemblea. Trasllada de nou la pressió sobre el PSC: si no vol Albiol d'alcalde, han de votar-la l'endemà.Els socialistes, però, reclamen que cal signar un preacord. Els telèfons entre els cinc partits treuen fum durant tota la tarda i les converses s'allarguen fins a la nit. El PSC insisteix en què s'ha de fixar un any i mig d'alcaldia per a cadascun. Guanyem insisteix en el 2+1 o, en tot cas, deixar aquesta qüestió oberta per negociar-la després de la investidura. Mentrestant, va prenent forma un document amb les aportacions de tots els grups. Una de les últimes versions, s'envia a les 23:33 hores. Les converses, però, s'allarguen fins a la matinada.Abans de la mitjanit acaba la reunió de l'executiva del PSC de Badalona, que havia començat a les nou del vespre. La militància avala l'estratègia de Guijarro, en contacte amb la direcció nacional del partit. El que es planteja s'ha de firmar abans del ple. Durant tot el dia ja han intervingut en la negociació els caps de files de les formacions, però també negociadors als quals els partits fan confiança. Alguns són càrrecs electes i d'altres ja no participen en la dinàmica municipal però tenen bona relació amb qui ha de fer possible l'acord.L'esquerra de Badalona es lleva pensant que, un cop més, Albiol veurà frustrades les seves expectatives de ser alcalde. Hi ha una via d'acord que s'ha d'acabar de segellar. Fins i tot, el líder del PP dona per perduda l'alcaldia parlant del "pacte de la indecència" en una entrevista radiofònica. Els equips negociadors es reuneixen de nou a l'edifici El Viver -de l'Ajuntament de Badalona- convençuts que són a prop de tancar els darrers serrells de l'entesa. Així ho creuen almenys Guanyem, ERC, els comuns i JxCat. Es fan trucades mentre es redacta el document que ha de ser definitiu. Queden menys de dues hores per al ple i alguns donen per fet el que 24 hores abans sembla impossible: un acord.És a partir de les 11 quan es desencadena la crisi i s'evidencia el desacord. I les versions dels fets es contradiuen. Segons Guanyem, es pretén validar un document diferent del negociat. S'inclou una clàusula que recull explícitament que l'acord és "independent" dels òrgans interns de qualsevol dels partits i que, per tant, l'assemblea de Guanyem no tindrà capacitat per revocar-lo. Segons els comuns, aquest passatge ja estava en el document enviat a la nit i defensen que s'inclogui. Els de Sabater sostenen que no en la seva versió i que, més enllà que un partit que pivota en l'assemblearisme no ho pot acceptar, creuen demostrada que no hi ha confiança possible sobre la qual teixir un govern de coalició.L'última reunió, en què es constata que no hi ha entesa possible, es fa al mateix Badalona Centre Internacional de Negocis minuts abans del ple. Hi participen Àlex Montornès (ERC), David Torrents (JxCat), Rubén Guijarro (PSC), Carme Martínez (Guanyem) i Aïda Llauradó (comuns). Guanyem es desmarca de l'entesa -diverses veus municipals ho consideren una trampa- i confirma que no firmarà. Quan s'aixeca el contacte d'última hora, els regidors de la resta de formacions procediran a firmar. Sabater i el seu grup es queden sols. Minuts després, al ple, els qui havien de ser socis li acabaran demanant la dimissió. Ho fa ERC -Àlex Montornès, no Oriol Lladó, amb qui Sabater havia compartit candidatura a les eleccions-, ho fan els comuns i també el PSC.El nerviosisme general acaba impregnant la firma del document de les forces que han de formalitzar l'acord, una signatura de la qual ja se n'han desmarcat els regidors de Guanyem. És tal la confusió al Badalona Centre Internacional de Negocis que alguns regidors signen el paper per sobre d'on apareix el seu nom mentre que d'altres ho fan en la franja inferior. Com que no hi ha uniformitat, circula que no tots els regidors del PSC, ERC, comuns i JxCat han volgut firmar. És només un efecte òptic. El cert és que només eviten fer-ho els quatre representants de Guanyem. Una regidora socialista, això sí, fins i tot demana un minut per llegir el paper definitiu abans de firmar. Tot està trencat.Els negociadors comuniquen a Sabater que no hi ha acord quan ella està ja asseguda a la cadira, a punt de començar el ple. Només li queda esperar una darrera opció: que Guijarro li acabi donant suport de la mateixa manera que ella ho va fer amb Pastor l'any 2019, sense cap document signat ni acord previ. S'ha preparat dos discursos.Amb el ple en marxa, també pren notes Albiol. Revisa papers i reescriu el discurs en funció del que pugui passar. És el moment del matí en què es veu més alcalde. Només hi ha un perill. Un recés de la sessió plenària que faci possible un acord progressista que fins al moment no ha arribat. David Torrents (JxCat) i Aïda Llauradó (comuns) plantegen aquesta opció, però no s'hi accedeix. Albiol fins i tot renuncia a un torn de paraula per avançar esdeveniments i el PSC no fa cap gest per a una aturada tècnica en el darrer moment.Sabater no suma els suports necessaris. Guijarro tampoc. Albiol és alcalde . En plena pandèmia, sense guants ni mascareta, el líder del PP besa la vara que li acaben de cedir i es declara "militant de Badalona" . Retorn al passat.

