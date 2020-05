L'exalcalde de la Garriga deixa el grup de JxCat i acusa Budó de boicotejar els pactes amb ERC

Jordi Pubill, exalcalde de la Garriga, i tres regidors més de Junts per Catalunya (JxCat) han deixat han deixat el grup municipal per discrepàncies amb l'executiva local del PDECat. En concret, contra l'exalcaldessa i ara portaveu del Govern, Meritxell Budó, a qui acusen de "boicotejar" els pactes amb ERC.Pubill -successor de la consellera a l'alcaldia quan va fer el salt al Govern- ha explicat a l'ACN que Budó ha "torpedinat" el grup municipal, i assegura que "ha utilitzat el poble" per fer carrera política a partir del seu "egoisme". Segons Pubill, Budó va convocar-lo a una reunió el 2 de gener on el va acusar de "traïdor" i li va retreure contactes amb el grup municipal republicà: "Em va dir que no permetria ni que ens carreguéssim el seu projecte ni que pactéssim amb ERC".L'exalcalde assevera que les discrepàncies amb l'executiva local del PDECat van començar quan ell va ser proclamat batlle de la Garriga. Pubill va estar només dos mesos al càrrec ja que, a les eleccions del 26 de maig, tot i millorar resultats, va quedar a 137 vots d'ERC (amb sis regidors cada formació). Segons expliquen des del grup municipal de JxCat, Budó va pressionar perquè no s'arribés a cap acord amb els republicans, que ara ostenten l'alcaldia amb Dolors Castellà al capdavant.Pubill assegura que en aquelles eleccions va formar una llista a partir de "l'essència" de JxCat: transversal i amb un 70% d'independents, però sense gent afí al PDECat. Això, segons diu, "va fer trontollar" les relacions amb l'executiva local, amb Budó encara al darrere -tot i ja ser consellera-.L'exalcalde relata a l'ACN que la portaveu del Govern va intercedir per "torpedinar" el que feia el grup municipal. Dues setmanes després de les eleccions, l'executiva del PDECat -amb Budó, la seva germana, una assessora i tres dirigents més, segons explica Pubill- va organitzar una assemblea per "carregar" contra els regidors de JxCat de l'entorn de Pubill.L'exalcalde de la Garriga subratlla que aquí l'executiva del PDECat va començar a impulsar la regidora Carlota Torné -de l'entorn de Budó- com a candidata a les properes eleccions municipals (2023), i a fomentar "més odi" contra ERC. Pubill afirma que ni ell ni els regidors de JxCat del seu voltant no se senten identificats amb aquesta estratègia i que, de fet, preferien pactar amb els republicans: "Però no es va poder arribar a cap pacte amb ERC per culpa de la mala relació que Budó havia tingut amb ells en l'anterior mandat".Fonts coneixedores de la trobada del 2 de gener de 2020 exposen que la portaveu del Govern va reunir-se amb Pubill al Casino del poble, i que Budó el va acusar de "traïdor" per intentar pactar amb ERC, i li va etzibar que "no permetria mai" que es carregués el "seu" projecte. "JxCat no pactarà mai amb ERC", hauria arribat a dir Budó, en referència a les negociacions a escala municipal.Pubill remarca que han fet elevar la queixa contra Budó a l'executiva comarcal del PDECat, i els consta que el seu president, Xavier Martínez, també ho ha fet constar a la direcció del partit. Tot i això, Pubill sospita que Budó ha maniobrat per apaivagar aquestes denúncies.El propi Pubill, Xavier Bernaldo, Joan Esteban i Juliet Grau ja es van donar de baixa del PDECat al gener -per les discrepàncies amb l'executiva local-, i ara passen a ser ara regidors no adscrits. D'aquesta manera el grup municipal de JxCat passa a tenir sis regidors a tenir-ne només dues: Montserrat Llobet i la pròpia Torné, l'escollida per Budó per ser la candidata de les properes eleccions municipals -segons Pubill-.Per la seva banda, els quatre exregidors de JxCat treballaran "constructivament" per crear un projecte nou, "transversal de veritat", "100% municipalista" i amb gent "de tots els sectors", que "sumi" i que els permeti fer el que lamenten que Budó els ha impedit dur a terme a la Garriga.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor