El formatge que dona suport als ramaders de cabra afectats per la pandèmia

El nou formatge Il·lusió. Foto: Llet de Cabres Catalanes

Un dels sectors ramaders més afectats per la pandèmia han estat els productors de formatges i altres làctics. Arrel del tancament de restaurants i l’aturada en sec de l’exportació de productes, moltes formatgeries van haver de reduir la seva producció de manera dràstica i, de retruc, es va frenar la demanda de llet.Ara bé, els cicles naturals dels animals no poden aturar-se, i per això diàriament moltes granges de cabra que van trobar-se sense la recollida de la llet, van haver de començar a llençar part o la totalitat de la seva producció.Per mitigar en part aquesta situació tant difícil, l' associació Llet de Cabres Catalanes ha desenvolupat un nou formatge de cabra tendre en suport a la ramaderia de cabrum catalana. Les quatre formatgeries integrants de l’associació –Formatges Montbrú, Mas El Garet, Sant Gil d’Albió i Cal Quitèria- van decidir absorbir aquest excedent de llet de granges no associades, i començar a elaborar formatges de més llarga maduració. Alhora, es van iniciar converses amb l’administració pública per a buscar una solució conjunta al problema i, a més paral·lelament, es va plantejar com donar sortida de manera més immediata a tota aquesta llet.Així va sorgir la idea d’elaborar Il·lusió un formatge de cabra tendre de tall, pensat per al consum diari i que pogués ser distribuït a través de la gran superfície. El Grup Bon Preu, propietària dels supermercats Bonpreu i Esclat, de seguida va donar el seu suport al projecte i va decidir incorporar aquesta nova referència al servei de tall de les xarcuteries de més de 160 establiments.

