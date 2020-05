Casado adverteix que votaran en contra d'una nova pròrroga de l'estat d'alarma

El líder popular també ha plantejat que els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) pel coronavirus "es puguin allargar fins al 31 de desembre" i ha proposat reduir el nombre de ministeris i alts càrrecs del govern espanyol per alliberar fons i no haver de fer una "apujada massiva d'impostos", que el PP rebutja. De fet, ha advertit que l'executiu del PSOE i Unides Podem "intentarà quadrar els comptes públics d'acord amb una pujada fiscal".Casado ha comparegut per videoconferència acompanyat de l'expresidenta del Congrés i exministra de Salut Ana Pastor, l'exministra de Medi Ambient Elvira Rodríguez i del conseller de Justícia, Interior i Víctimes de la Comunitat de Madrid, Enrique López. Ho ha fet per anunciar un pacte d'estat per a la reconstrucció que vol traslladar a la comissió del Congrés que ha de preparar la resposta socioeconòmica al coronavirus i que ha batejat com a 'Pacte Cajal', en homenatge al metge Santiago Ramón y Cajal.El dirigent del PP ha proposat precisament Pastor com a portaveu dels populars a la comissió i ha avançat alguns dels detalls d'aquest Pacte Cajal, com la centralització de la investigació, l'enfortiment de la indústria de materials de protecció i el finançament de la sanitat. També ha plantejat crear una agència de salut pública amb una unitat específica per seguir pandèmies i un representant de cada comunitat autònoma.