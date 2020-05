Un advocat valencià es querella contra Illa per no passar tot el País Valencià a la fase 1

Un advocat valencià ha fet arribar una querella al Tribunal Suprem contra el ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, acusant-lo d'un delicte de prevaricació administrativa per no passar tot el País Valencià a fase 1 del desconfinament contra el coronavirus. El querellant afegeix que la urgència d'investigar els fets "és evident" recordant les "pèrdues econòmiques i limitació de drets fonamentals" que suposa estar en fase 0.El querellant, Luis Vericat, demana que s'aportin informes tècnics que justifiquin la decisió i que es citi al ministre a declarar com a imputat. Com a testimonis, Vericat demana la participació en la causa del president valencià, Ximo Puig, la consellera de Sanitat, Ana Barceló i del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, així com de "totes les persones que han intervingut directa o indirectament en la decisió".Tal com recull el text, a la demarcació de València només han avançat de fase 10 de les 24 dels departaments, i això significa que un milió i mig de persones "s'hi podran beneficiar de les mesures més relaxades, mentre que tres milions i mig seguiran en la fase prèvia". En concret, els departaments que canvien de fase són els que integren les àrees sanitàries de Requena, Xàtiva-Ontinyent i Gandia. A Alacant, sis departaments ja es troben en fase 1, i a Castelló, tan sols Vinaròs ha avançat en la desescalada.Per a la querella, el lletrat es basa en declaracions de les autoritats valencianes i estatals on apuntaven que tot el País Valencià reunia els requisits per avançar de fases. Per això, al titular de Sanitat espanyol de prendre una decisió "totalment arbitrària i injusta" i de manera inesperada.Aquesta demanda se suma a les queixes del president valencià, el socialista Ximo Puig, qui aquest dilluns afirmava en una entrevista que "lleialtat no és submissió" . Les declaracions del mandatari arribaven arran de la gestió del govern espanyol a les demarcacions valencianes, ja que segons ell la regió "complia amb tots els criteris establerts pel Ministeri de Sanitat per passar a la fase 1 del desconfinament".

