Què són els trombes, l'efecte secundari del coronavirus que han detectat a Ortega Smith?

Tras la analítica y los estudios correspondientes, me han detectado varios trombos en la pierna y en los pulmones, como uno de los graves efectos que puede provocar el coronavirus que tuve. Me encuentro con ánimo pero bajo la observancia médica. — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) May 12, 2020

El coronavirus ha generat diverses complicacions mèdiques a tot el món. La Covid-19, la malaltia provocada pel virus, ha derivat problemes en altres òrgans del cos humà, altra simptomatologia i fins i tot mutacions en la pigmentació de la pell o que han acabat provocant noves malalties. És el cas de Javier Ortega Smith, secretari general de Vox, que han informat del seu ingrés hospitalari a causa d'uns trombes generats pel coronavirus. Què són exactament aquests trombes?Es tracta de la trombosi, coàguls de sang a l'interior d'un vas sanguini (ja pot ser una vena o una artèria), que poden acabar derivant en complicacions molt més serioses com un accident vascular cerebral, una embòlia o un infart de miocardi. En el cas d'Ortega Smith, se li han detectat a la cama esquerra i als pulmons, explicant ell mateix que forma part d'una complicació del coronavirus, tot i que no ha informat si es tracta d'una trombosi arterial o venosa. En tot cas, aquesta complicació forma part de la llarga llista de problemes secundaris derivats del coronavirus.L'origen d'aquesta trombosi a partir de la Covid-19, però, encara no és clara. La gran majoria de trombes provenen de problemes genètics, però el coronavirus en casos greus genera moltes complicacions sistèmicament, creant efectes secundaris com aquests.Una de les causes dels trombes són les ferides i aquesta pot ser una explicació molt més tangible. L'altra situació és que el pacient tingués la problemàtica genètica i el coronavirus l'agreugés.El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, va ser ingressat d'urgència aquest dissabte després de detectar que tenia una potent inflor al bessó de la cama esquerra. En les proves a l'hospital van detectar-li, segons explica el mateix en una piulada a Twitter, "diversos trombes" -el nom que reben els coàguls de sang que obstaculitzen el trànsit fluid dins d'un vas sanguini- a la cama i els pulmons, un dels "greus efectes que pot provocar el coronavirus".Malgrat que la malaltia hagi evolucionat en aquestes complicacions, el mateix líder de la ultradreta, que acompanya la publicació amb una foto d'ell somrient a la llitera, ha informat que es troba "amb ànim", però sota observació mèdica.Ortega Smith tanca la publicació amb un agraïment a tot el personal sanitari: "amb autèntica vocació de servei estan salvant tantes vides en moments tan dramàtics".

