El govern espanyol estudia permetre als ajuntaments destinar el superàvit al combat contra la crisi

El govern espanyol ha explicat que està estudiant permetre als ajuntaments que puguin destinar els recursos del seu superàvit al combat contra la crisi social i econòmica derivada de l'emergència sanitària. "Estem treballant en trobar la millor fórmula", ha explicat aquest dimarts la portaveu de l'executiu i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.Per una altra banda, la ministra portaveu ha rebutjat la proposta de Podem de crear un impost per a les grans fortunes. Considera que no és necessari crear "una figura expressa" amb aquesta finalitat i que es pot aconseguir el mateix resultat revisant les figures fiscals ja existents o bé modificant l'impost de societats fixant el tipus mínim en el 15%. "L'important no és l'instrument, sinó la voluntat d'aconseguir que els que més tenen aportin més", ha dit.El grup liderat per Pablo Iglesias té previst proposar a la comissió de la reconstrucció creada al Congrés l'aprovació d'un impost a les grans fortunes per captar l'1% del PIB, que calcula que suposarien 11.000 milions d'euros. Es tractaria d'un nou tribut d'entre el 2% i del 3% per als patrimonis de més d'un milió d'euros.La Moncloa no renuncia a aconseguir que ERC torni a defensar una abstenció a la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma que amb tota probabilitat es votarà la setmana que ve. Encara que els republicans hagin amenaçat de no facilitar-ne cap més, el govern espanyol ha assegurat que manté un diàleg "constant i fluid" amb els grups que van facilitar la investidura -entre els quals es troba ERC- i que "compta" amb ells.Tot i això, la portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha dit que el govern té vocació d'anar més enllà i "ampliar" la seva majoria sumant el suport de Ciutadans per prolongar l'estat d'alarma. De fet, aquest mateix dimarts el president Pedro Sánchez s'ha reunit amb Inés Arrimadas en compliment de l'acord que van segellar la setmana passada per salvar la quarta pròrroga."Des del primer moment, la vocació d'aquest govern és ampliar els seus suports parlamentaris", ha dit Montero, i ha afegit que aconseguir-ho seria el reflex d'una oposició que "deixa al marge els seus interessos partidistes". Montero ha reiterat que l'estat d'alarma serà necessari durant tota la desescalada per garantir que aquesta es fa de forma "progressiva i ordenada".De fet, sobre que el PP hagi anunciat que votarà en contra de la pròxima pròrroga, Montero ha replicat que Pablo Casado "o considera que podem sortir ja tots sense control o bé entén que ha de ser el govern i no el Congrés qui decideixi". I és que, segons la portaveu, el mecanisme de l'estat d'alarma, que ha de ser prorrogat per la cambra baixa, és "garantista" i permet que tot l'arc parlamentari participi de la presa de decisions. Si caigués aquest instrument, ha advertit, seria el govern qui hauria de decidir via decret llei.ERC també va anunciar aquest dilluns que podria no donar suport a cap altra pròrroga de l'estat d'alarma si el govern espanyol no compleix amb tres requisits: retorn de competències a les autonomies, un permís retribuït per als pares que han de cuidar els fills i que els ajuntaments puguin disposar del seu superàvit per fer front a la crisi.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha subratllat que manté una relació "molt fluïda" amb la consellera de Salut, Alba Vergés, amb qui parla quasi diàriament. Ha insistit en la "cogovernança" a la qual està disposada el govern espanyol tenint present que són els territoris els que tenen els recursos assistencials per atendre des de la proximitat. "El marc de cogovernança política ens aboca permanentment a la mà estesa", ha dit.

