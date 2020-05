Govern i Ajuntament abordaran demà si proposen que Barcelona passi a la fase 1

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha avançat que demà dimecres hi haurà una reunió entre el Govern i l'Ajuntament de Barcelona per decidir si es proposa que la capital catalana passi a la fase 1 del desconfinament. Fins ara, només tres regions del país es troben en aquest estadi, el qual va arrencar ahir. Es tracta del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i de l'Alt Pirineu i l'Aran. Barcelona, per la seva concentració de població, haurà de ser més prudent en la desescalada prevista.Vergés ha assenyalat que els pacients amb coronavirus ingressats a les unitats de cures intensives (UCI) ja suposen menys del 50% del total . Hi ha 374 persones crítiques als hospitals catalans, un 48,9% dels llits d'aquest tipus repartits pels hospitals del país. Malgrat això, Vergés ha insistit que les UCI es troben al 114% de la seva capacitat habitual, que es va haver de triplicar per atendre la crisi sanitària.La dirigent d'ERC ha assenyalat que, en les regions que ja han passat a fase 1, és "bàsica" l'atenció primària, que és on es faran els tests per detectar si les persones amb símptomes tenen la malaltia. "Hem d'assegurar les cadenes de transmissibilitat", ha indicat Vergés, que ha advertit que el país no es pot permetre un "relaxament".La dirigent d'ERC ha detallat aquest dimarts que hi ha un 10% de geriàtrics catalans que no han fet tests de detecció als seus residents. S'han fet proves al voltant del 90% dels centres, però dos mesos després de l'arrencada de la crisi sanitària encara no s'han fet a tot arreu. Hi ha 11 geriàtrics que estan intervinguts per la Generalitat, l'últim per poder assumir el reingrés de pacients ara hospitalitzats.Segons les dades que ha apuntat Vergés, s'han traslladat 1.603 persones a altres centres, mentre que 713 han tornat a casa amb els seus familiars. S'ha accelerat, a banda, la creació de 1.071 places en 28 nous espais arreu del país. S'han fet els tests a 4.274 treballadors de residències i a més de 69.000 usuaris.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha aprofitat per fer una crida a "respectar" les franges horàries destinades als majors de 70 anys -de 10 a 12 del matí i de 19 a 20 del vespre- a través del "civisme" i la "coresponsabilitat social". "Quan parlem de gent gran, hem de saber que es tracta d'un col·lectiu vulnerable. Hem de respectar les franges horàries de la gent gran, un dels col·lectius que més malament ho ha passat", ha assenyalat Buch, acompanyat de Meritxell Budó i Vergés.L'executiu ha aprovat avui dos decrets llei, el primer d'ells relacionat amb l'habitatge i les fiances. "Es tracta de paliar els efectes de l'estat d'alarma i de la pandèmia", ha insistit Budó. El nou text faculta que l'agost sigui hàbil per tal de fer tramitacions urbanístiques, i s'aborda el retorn dels dipòsits de fiances de l'Incasòl. Es reforma la llei per "reduir els costos operatius", de manera que aquesta institució retornarà les fiances als negocis -no habitatges per viure- si hi ha acord entre els dues parts.El segon decret té com a finalitat "complementar" ajudes en serveis socials. El Departament de Salut tindrà accés al cens de residents per tal d'exercir un control epidemiològic i "millorar" la qualitat dels serveis. Els geriàtrics s'han convertit en un dels punts negres de la gestió de la crisi sanitària, tenint en compte que només a Catalunya hi ha hagut més de 3.000 morts i milers més d'infeccions a sanitaris.Tot i el ritme descendent dels últims dies, Espanya ha tornat a registrar aquest dimarts un repunt de les morts diàries per coronavirus. En les últimes 24 hores, hi ha hagut 176 defuncions . Aquesta xifra suposa un increment d'una cinquantena més respecte la dada del dilluns. El balanç global de decessos frega ja els 27.000. També s'ha produït un increment dels contagis. Han estat 426 noves infeccions detectades en el darrer dia, una cinquantena més que ahir. El percentatge d'increment és del 0,19%.

