L'àrea metropolitana de Barcelona treballa en una aplicació pública que agrupi la demanda de taxis

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) s'ha compromès amb associacions de taxistes per impulsar una aplicació pública que permeti demanar taxis a l'àrea metropolitana de Barcelona, que espera que pugui estar en marxa en l'actual mandat, segons ha explicat la seva presidenta Rosa Alarcón, acompanyada del president de l'Associació Taxi Companys, Luis López, i del coordinador i portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez.Alarcón, que també és regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, ha presentat aquest dimarts una desena de mesures incloses en el pla de xoc per fer front a la crisi derivada de la Covid-19 en el sector. La posada en funcionament de l'aplicació pública per agrupar la demanda de taxis constarà de tres fases: la geolocalització dels vehicles, la creació de la plataforma i l'establiment d'un mètode de pagament, tot i que aquesta darrera encara està pendent d'un informe tècnic i jurídic.En la seva compareixença, Alarcón ha precisat que encara no hi ha un "calendari definitiu" per al funcionament de l'aplicació pública del taxi, una eina llargament reivindicada pel sector, tal com ha recordat el coordinador d'Elite Taxi, Tito Ávarez. Es preveu que tota la flota de taxis metropolitans quedi integrada en la nova aplicació, que té com a principal escull per al seu desenvolupament com integrar el pagament dels trajectes.

